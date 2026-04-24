Η επίσκεψη Μακρόν στέλνει στρατηγικά μηνύματα, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Με την άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ξεκινά η διήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού του Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα.

Τον Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Ο Μακρόν έφτασε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Κύπρο, όπου βρίσκονταν και οι δύο για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ενώ η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν έφτασε λίγο νωρίτερα στην Αθήνα από τη Γαλλία.

Αρχικά προβλεπόταν να υπάρξει μία στάση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια» αλλά τελικά ο Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει απευθείας στη Ρωμαϊκή Αγορά όπου θα έχει δημόσια συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

LIVE οι ομιλίες Μητσοτάκη - Μακρόν στη Ρωμαϊκή Αγορά

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων Μακρόν - Μητσοτάκη βρίσκονται η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά και γενικότερα οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Κατά τη συνάντησή τους αναμένεται να ανανεώσουν την 5ετή σύμβαση αμυντικής υποστήριξης μεταξύ των δύο κρατών. Η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ.

Όλα έτοιμα στη Ρωμαϊκή Αγορά

Το πρόγραμμα Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την άφιξη του θα παραστεί σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση και ανταλλαγή δώρων στο προεδρικό Μέγαρο με τον ΠτΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

Συνοδεία των συζύγων τους, θα μεταβούν για τις υπογραφές στο βιβλίο επισκεπτών ενώ θα ακολουθήσει το δείπνο. Από την κυβέρνηση το «παρών» αναμένεται να δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Προσκεκλημένοι είναι ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Από την γαλλική πλευρά τον Εμανουέλ Μακρόν θα συνοδεύει κυβερνητικό κλιμάκιο και η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, ενώ προσκεκλημένος του Γαλλικού προεδρικού ζεύγους είναι ο Νίκος Αλιάγας.

Το δείπνο και η μουσική

Πληροφορίες αναφέρουν πως το μενού απόψε περιλαμβάνει ψάρι και συγκεκριμένα φαγκρί, υπό τους ήχους του Μάνου Χατζιδάκι, του Μίκη Θεοδωράκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, της Νάνας Μούσχουρη, του Σαρλ Αζναβούρ από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, και της Εντίθ Πιαφ. Η βραδιά θα κλείσει με ένα Βινσάντο Σαντορίνης. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα περάσει τη νύχτα στη βασιλική σουίτα της «Μεγάλης Βρετανίας».

Η επίσκεψη στον «Κίμωνα» και το Ίδρυμα Νιάρχος

Το πρωί του Σαββάτου ο Εμανουέλ Μακρόν θα αναχωρήσει για τον Πειραιά και στις 10:00 θα τον υποδεχτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να τον ξεναγήσει στη φρεγάτα «Κίμων».

Η Μπριζίτ Μακρόν από την άλλη θα επισκεφθεί την Μαρέβα Μητσοτάκη - ίσως στον Ευαγγελισμό ίσως στο σπίτι της, λόγω της περιπέτειας με την υγεία της. Το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθούν το «Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος», όπου Μακρόν και Μητσοτάκης θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

