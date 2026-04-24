Σε υψηλούς τόνους η ανακοίνωση του ΔΣΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όσα αναφέρει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων.

Όπως σημειώνει ο ΔΣΑ: «Στην από 23/4/2026 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τους δικηγόρους μέλη του Συλλόγου μας και χειριστές της υπόθεσης Χρήστο Κακλαμάνη και Ζαχαρία Κεσσέ για την δικονομική της πορεία μετά την έκδοση της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 26.2.2026. Με την εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, διαβιβάστηκε κατά το άρθρο 38 ΚΠΔ η δικογραφία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για να ασκήσει την αρμοδιότητά του ως προς συγκεκριμένους κατονομαζόμενους στην απόφαση συμμετόχους στις πράξεις των πρωτοδίκως καταδικασθέντων, για τους οποίους προέκυψαν επαρκή στοιχεία από την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, καθώς και ως προς την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της κατασκοπίας. Παρ’ όλ’ αυτά και παρά το ότι κατά την ίδια απόφαση ο χρόνος τέλεσης των μερικότερων διερευνώμενων πράξεων ξεκινά από το καλοκαίρι του 2020 και καταλήγει στο β΄ εξάμηνο του 2021, μέχρι και σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία δικονομική πρόοδος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ του Δ.Σ.Α. ενημερώθηκε υπεύθυνα ότι:

α) οι περισσότερες μερικότερες πράξεις (αποστολές μολυσμένων μηνυμάτων), σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έχουν λάβει χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 και ολοκληρώθηκαν όλες ως τον Νοέμβριο του ίδιου έτους,

β) αν και έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την καθαρογραφή και αποστολή της απόφασης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η τελευταία δεν έχει προβεί σε καμία από τις απαραίτητες δικονομικά ενέργειες για την διακοπή της πενταετούς παραγραφής,

γ) σε ό,τι αφορά τις αξιόποινες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος, τις οποίες διερεύνησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, η ενδελεχής μέχρι σήμερα διερεύνησή τους κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία προδήλως επιτρέπει (ή επιβάλλει) την άμεση κίνηση ποινικής δίωξης χωρίς να απαιτείται κατά τα άρθρα 38 και 43 ΚΠΔ διεξαγωγή και νέας προκαταρκτικής εξέτασης, ειδικά ενόψει της απειλούμενης παραγραφής,

δ) η διαβίβαση της δικογραφίας εν συνόλω από τον αρμόδιο για την άσκηση δίωξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 7.4.2026, όχι απλά για την πράξη της κατασκοπίας, αλλά ακόμα και για τις λοιπές αξιόποινες πράξεις που έχουν ήδη διερευνηθεί από το Πλημμελειοδικείο, δεν είναι δικονομικά πρόσφορη και προκαλεί σημαντική καθυστέρηση, και

ε) ενόσω η δικογραφία βρίσκεται εις χείρας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου χωρίς καν να έχει χρεωθεί μέχρι τις προηγούμενες ημέρες προς επεξεργασία σε Αντεισαγγελέα, παραγράφονται καθημερινά εις χείρας του σωρεία μερικότερων αξιόποινων πράξεων – αποστολών μολυσμένων μηνυμάτων σε υπουργούς, βουλευτές, στρατιωτικούς, εισαγγελικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους, δικηγόρους και άλλους, οι οποίες περιγράφονται ενδελεχώς στην εκδοθείσα απόφαση». Και καταλήγει:

«Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ζητά από την Εισαγγελική Αρχή να πράξει τάχιστα το καθήκον της και να αποτρέψει την περαιτέρω παραγραφή των διερευνώμενων αξιόποινων πράξεων. Ο Δ.Σ.Α., πιστός στις αρχές και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος, ασκώντας την κατά νόμο αρμοδιότητά του από τον Κώδικα Δικηγόρων, έχει ήδη επισημάνει την κορυφαία σημασία της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά όχι μόνο τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών αλλά την ενάσκηση όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών και την ποιότητα της δημοκρατίας. Σε συνέχεια των ψηφισμάτων, των επιστημονικών εκδηλώσεων, των διαβημάτων και των νομικών ενεργειών που ήδη έχει πραγματοποιήσει, ο Δ.Σ.Α. θα αναλάβει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες νέες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσει, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα, να παρακολουθεί στενά και να παρεμβαίνει όπου και όπως απαιτείται σε αυτή την κορυφαία για το Κράτος Δικαίου υπόθεση».