«Το ερώτημα επιστρέφει στον κ. Μητσοτάκη: Ποιος αγόρασε και ποιος χρησιμοποίησε το Predator στην Ελλάδα;»

Η Νέα Αριστερά επανέρχεται στο ζήτημα των υποκλοπών, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση με επίκεντρο τα λεγόμενα του κ. Ντίλιαν της Intellexa που διέθεσε το λογισμικό παρακολούθησης Predator.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος τα νεότερα στοιχεία και ρεπορτάζ ενισχύουν την εκτίμηση ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες κατασκοπείας δεν απευθύνονται σε ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς και υπηρεσίες ασφαλείας. «Ο κ. Ντίλιαν, ή Ντίλαν, για να βοηθήσουμε τον κ. Μητσοτάκη που δήλωνε ότι δεν θυμόταν ούτε το όνομά του, επιστρέφει στο προσκήνιο του σκανδάλου των υποκλοπών. Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε «αρχές επιβολής του νόμου» και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς. Η Intellexa είχε κύρια έδρα την Αθήνα. Ο ίδιος ο ιδρυτής της έχει δηλώσει ότι η εταιρεία συνεργάζεται με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου.

Με αυτό το σκεπτικό, το κόμμα θέτει εκ νέου ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ζητώντας απαντήσεις για το ποιοι αγόρασαν και ποιοι χρησιμοποίησαν το Predator στην Ελλάδα. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει και καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομα του κ. Ντίλιαν.»