«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κριτική στην παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ύστερα από τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Όπως σημειώνει o ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γεωργιάδης, τον οποίο χαρακτηρίζει «αρνητή του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άρχοντα της πολιτικής διαστρέβλωσης και ειρωνείας», επιχείρησε αφενός να εμφανίσει την κα. Κοβέσι να συμφωνεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε ζητήματα που αφορούν την εκτεταμένη διαφθορά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου να την κατηγορήσει για αθέμιτες παρεμβάσεις προς τον Άρειο Πάγο και πολιτική σκοπιμότητα.

Σύμφωνα με την Κομουνδούρου, «φανερός στόχος του είναι η απαξίωση του προσώπου της και, κατ’ επέκταση, των τοποθετήσεων και των αποτελεσμάτων των ερευνών της», οι οποίες –όπως υποστηρίζει– αγγίζουν πλήθος στελεχών, βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «ό,τι και να πει ο κ. Γεωργιάδης, όσες επιθέσεις και αν εξαπολύσει, η ώρα της ετυμηγορίας πλησιάζει», υπογραμμίζοντας πως «η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια απέναντι στην εκτεταμένη διαφθορά και τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα».