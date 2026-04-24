Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την ομιλία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, προχώρησε σε εκτενή σχολιασμό, ασκώντας κριτική τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος των παρεμβάσεών της.

Στους ρυθμούς του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών κινήθηκε τις τελευταίες ημέρες η πολιτική και θεσμική συζήτηση, με τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να καταγράφει μια ιδιαίτερα πυκνή παρουσία, αλλά και να απαντά σε όσα προκάλεσε η δημόσια παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι.

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε μια «από τις πιο απαιτητικές αλλά και παραγωγικές ημέρες» της θητείας του, με συμμετοχή σε έξι διαφορετικά πάνελ που αφορούσαν το φάρμακο, τη λειτουργία του ΕΣΥ και τις κλινικές μελέτες. Όπως ανέφερε, στις συζητήσεις με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους ασθενών, εταιρείες και πολιτικούς, καταγράφηκε –κατά τον ίδιο– ευρεία αναγνώριση της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα της Υγείας τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σειρά διμερών επαφών και συμμετοχή σε δείπνα εργασίας, αποτυπώνοντας το έντονο παρασκήνιο του Φόρουμ. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η επόμενη ημέρα βρήκε την επικαιρότητα να εστιάζει όχι στις πολιτικές για την Υγεία, αλλά σε ένα χιουμοριστικό –όπως το χαρακτήρισε– σχόλιό του για την κα Κοβέσι.

Οι θέσεις για την ομιλία Κοβέσι

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες περί σκληρής κριτικής προς την ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, κατά την ερμηνεία του, περιείχε θετικές αναφορές, όπως:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συμφωνία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης για επιτάχυνση των διαδικασιών σε υποθέσεις πολιτικών προσώπων

Αναγνώριση της συνεργασίας και της χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Εκτίμηση ότι τα επίπεδα διαφθοράς στην Ελλάδα δεν διαφέρουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η κριτική που αποδόθηκε στον οργανισμό τελικά ενισχύει την κυβερνητική επιλογή για την κατάργησή του.

Κριτική σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο

Παρά τα παραπάνω, ο κ. Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική σε συγκεκριμένα σημεία της τοποθέτησης της κας Κοβέσι. Ειδικότερα:

Χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη σύνδεση των καθηκόντων των βουλευτών με φαινόμενα διαφθοράς, σημειώνοντας ότι –κατά την άποψή του– οι σχετικές δικογραφίες δεν είναι νομικά επαρκείς ενώ χαρακτήρισε τον τόνο της ως «απαξιωτικός και απειλητικός» απέναντι στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Άρειος Πάγος, κάνοντας λόγο για παρέμβαση που αγγίζει τα όρια θεσμικής υπέρβασης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, εκφράζοντας προβληματισμό για το ενδεχόμενο «αυτοανανέωσης» χωρίς εξωτερικό έλεγχο. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια πρακτική θα ήταν ασύμβατη με τις αρχές των δυτικών δημοκρατιών.

Παρέμβαση Βενιζέλου και ευρύτερη συζήτηση

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε τοποθέτηση του Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος –όπως σημείωσε– αναγνώρισε την ύπαρξη ερμηνευτικών ζητημάτων γύρω από το θεσμικό πλαίσιο ανανέωσης της θητείας των εισαγγελικών λειτουργών.

Η συζήτηση, σύμφωνα με τον υπουργό, ενδέχεται να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης, εφόσον κριθεί αναγκαία η αποσαφήνιση ή τροποποίηση του σχετικού κανονισμού.

Πολιτικός χαρακτήρας και αιχμές για το μέλλον

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την ομιλία της κας Κοβέσι «περισσότερο πολιτική παρά θεσμική», εκτιμώντας ότι ενδέχεται να σηματοδοτεί μελλοντική πολιτική της πορεία. Τόνισε, πάντως, ότι σε αντίθεση με όσα επικρίνει, ο ίδιος δεν διεκδικεί καμία «αυτοανανέωση» της θέσης του, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Η αντιπαράθεση που αναδείχθηκε στους Δελφούς επιβεβαιώνει ότι, πέρα από τα τεχνικά ζητήματα πολιτικής, το πεδίο της θεσμικής λειτουργίας και της δικαιοσύνης παραμένει κεντρικό στη δημόσια συζήτηση.