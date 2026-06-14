Βουτιά στις εντυπωσιακές πισίνες της Αθήνας πόσο κοστίζει η επίσκεψη;

Το καλοκαίρι για το 2026 έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του στη χώρα και οι θερμοκρασίες αρχίζουν να αυξάνονται όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα οι βουτιές σε θάλασσες και πισίνες κρίνονται σχεδόν επιτακτικής ανάγκης.

Για πολλούς, οι διακοπές αργούν να έρθουν ακόμη, ωστόσο μέσα στην Αττική εντοπίζονται σημεία στα οποία μπορεί κάθε επισκέπτης να απολαύσει το μπάνιο του μαζί με όλες τις ανέσεις που χρειάζονται για ξεκούραση και ηρεμία.

Οι κοντινές παραλίες αλλά και οι πισίνες της Αθήνας, έχουν αρχίσει να υποδέχονται κόσμο και οι πληθώρα επιλογών μπορεί να καλύψει κάθε επισκέπτη και κάθε μπάτζετ.

Οι καλύτερες πισίνες της Αθήνας – Μια ανάσα δροσιάς στο κέντρο της πόλης

Acqua e Sole, Άλιμος

Η πισίνα του Acqua e Sole βρίσκεται στην περιοχή του Αλίμου και είναι ιδανική για οικογένειες καθώς συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες για παιδιά και ναυαγοσώστης.

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Ο χώρος λειτουργεί όλη μέρα από τις 09:00 μέχρι τις 21:00 και οι τιμές προσαρμόζονται και ξεκινούν από 11 ευρώ τις καθημερινές, στα 13 τα Σάββατα και στα 15 την Κυριακή. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις για ξαπλώστρες.

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Halandri Club, Χαλάνδρι

Το Halandri Club, με πισίνα και εστιατόριο βρίσκεται σε έναν άρτια διαμορφωμένο χώρο και προσφέρει όλες τις απαραίτητες ανέσεις σε όσους επιθυμούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα.

Ο χώρος είναι ιδανικός για οικογένειες και λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα.

Οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα με τον μήνα, ωστόσο η είσοδος ξεκινά από τα 15 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνεται τα Σαββατοκύριακα. Συγκεκριμένα, οι τιμές προσαρμόζονται ως εξής:

Καθημερινές: 15 ευρώ

Σάββατα: 18 ευρώ και

Κυριακές 20 ευρώ.

Acropolis Hill Hotel, Λόφος Φιλοπάππου

Από το πρωί μέχρι τις απογευματινές ώρες η πισίνα του ξενοδοχείου Acropolis Hill Hotel με θέα την Ακρόπολη υποδέχεται τον κόσμο που αναζητά ένα σημείο δροσιάς μέσα στην πόλη.

Η είσοδος για τις καθημερινές είναι 15 ευρώ και 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και παραμένει ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 19:00 το απόγευμα.

Πισίνα Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς

Η πισίνα Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά με θέα τη θάλασσα συνεχίζει να προσφέρει οικονομικές τιμές, με την είσοδο να ξεκινά από τα 17 ευρώ τις καθημερινές και φτάνει τα 23 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.

Ο χώρος λειτουργεί από τις 10:00 το πρωί μέχρι και τιε 18:00 το απόγευμα και στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ξαπλώστρα και ρόφημα, ενώ τα Σαββατοκύριακα θα ήταν καλό να προνοήσετε και να κάνετε κράτηση για την ξαπλώστρα σας.

Unsplash/ Jubéo Hernandez

Glyfada Riviera Hotel, Γλυφάδα

Από τις 10:00 το πρωί μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα η πισίνα λειτουργεί για το κοινό και είναι ιδανική για ηρεμία και χαλάρωση μέσα στο νερό με θέα τη θάλασσα.

Οι τιμή για αυτό το καλοκαίρι ανέρχεται στα 40 ευρώ για όλη την εβδομάδα.

Για τα παιδιά κάτω των 14 ετών η τιμή προσαρμόζεται στα 20 ευρώ, ενώ δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κράτηση νωρίτερα.

Fresh Hotel, Κέντρο Αθηνών

Σχεδόν κάτω από την Ακρόπολη, στο κέντρο της Αθήνας το Fresh Hotel προσφέρει μία ανάσα δροσιάς στον 9ο όροφο του κτηρίου. Η είσοδος κοστίζει 30 ευρώ τις καθημερινές με ποτό και 40 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Ο χώρος παραμένει ανοιχτός για το κοινό από τις 10:00 έως τις 19:00 το απόγευμα, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις.

Semiramis Pool, Κηφισιά

Η πισίνα του ξενοδοχείου Semiramis Pool στην Κηφισιά είναι διαμορφωμένη με τρόπο που δημιουργεί μία παιχνιδιάρικη διάθεση, καθώς διαθέτει ένα ιδιαίτερο design με χρώματα.

Οι τιμές εισόδου διαμορφώνονται ανάλογα με τη μέρα. Τις καθημερινές ξεκινά από 35 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα από 55 ευρώ. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται εμφιαλωμένο νερό και πετσέτα.

St. George Lycabettus Pool, Κέντρο Αθηνών – από ιντερνετ

Ο πολυτελής χώρος της πισίνας του ξενοδοχείου St. George Lycabettus βρίσκεται στην ταράτσα του κτηρίου και προσφέρει μία απίστευτη θέα στην πόλη. Στο roof garden υπάρχει μπαρ που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επισκεπτών.

Η είσοδος για τις καθημερινές κοστίζει 70 ευρώ και 90 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, ενώ υπάρχει 50% έκπτωση για παιδιά έως 10 ετών. Η πισίνα λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και στις τιμές συμπεριλαμβάνεται αναψυκτικό ή καφές.