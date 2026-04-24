Η λειτουργία του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028

Ένα ακόμη διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ενεργειακής μετάβασης, παρουσιάστηκε στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας», που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Czech Technical University in Prague, προστίθεται στο ακαδημαϊκό χαρτοφυλάκιο του Ιδρύματος, ενισχύοντας τις διεθνείς του συνεργασίες.

Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα και θα οδηγεί στην απονομή Διπλού Πτυχίου (dual degree), εστιάζοντας στις σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και στη λειτουργία ενεργειακών συστημάτων, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης και της αυξανόμενης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατά την παρουσίαση αναπτύχθηκαν η δομή και οι βασικές θεματικές του, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρει σε φοιτητές και επαγγελματίες, σε έναν τομέα με αυξημένη ζήτηση.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και επιστημονικά υπεύθυνος του Δ.Π.Μ.Σ., Καθηγητής Γεώργιος Χριστοφορίδης, σημείωσε ότι το πρόγραμμα αποτελεί ένα «εμβληματικό εγχείρημα» για το Πανεπιστήμιο, ενισχύοντας τη διεθνοποίησή του και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση φοιτητών και φοιτητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί κρίσιμο πεδίο για την ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων στη νέα εποχή υψηλής διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών, καθώς και βασική ανάγκη της ενεργειακής βιομηχανίας για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Από την πλευρά του Czech Technical University in Prague, ο Καθηγητής Jaroslav Knápek, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, επισήμανε ότι η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης διεθνών προγραμμάτων σπουδών και ενίσχυσης της κινητικότητας των φοιτητών/τριών, τονίζοντας ότι η εμπειρία σπουδών σε διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα ενισχύει την κατανόηση των ενεργειακών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσφέρει ένα πιο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό προφίλ.

Η λειτουργία του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, ενώ η συνεργασία των δύο ιδρυμάτων δημιουργεί, παράλληλα, προοπτικές για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, κινητικότητα και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα.

Η ανάπτυξη του Προγράμματος εντάσσεται στο Υποέργο 3 «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ» του έργου SUB2 «Πανεπιστήμια Αριστείας», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».