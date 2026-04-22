«Την ώρα που η κοινωνία πιέζεται, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση: ούτε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ούτε για το κόστος της ενέργειας, ούτε για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.»

Κριτική στα νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης ασκεί η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις «γεμάτες επικοινωνία και από ουσία τίποτα», με αιχμές προς τον πρωθυπουργό. Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα που ανακοινώθηκε για το 2025 –το οποίο φτάνει το 4,9% του ΑΕΠ– δεν προκύπτει από ισχυρή ανάπτυξη, αλλά από μια πολιτική που επιβαρύνει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όπως επισημαίνει, η αύξηση των κρατικών εσόδων βασίζεται κυρίως στην έμμεση φορολογία και στη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, με αποτέλεσμα η ακρίβεια να μετατρέπεται σε «δημοσιονομική ευκαιρία». Το κόμμα τονίζει ότι οι πολίτες συνεχίζουν να πιέζονται από τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, καύσιμα και ενοίκια, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Όπως σημειώνει το κόμμα «ανακοινώθηκε ένα θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 το οποίο διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 12 δισ. ευρώ. Πώς προκύπτει όμως αυτό το υπερπλεόνασμα; Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μετατρέπει την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία. Αυτή η αύξηση εσόδων δεν πρόερχεται από καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη. Το αντίθετο μάλιστα.

Προέρχεται από την -κοινωνικά άδικη- έμμεση φορολογία και τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Παράλληλα, η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 3,9%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα είδη βασικής διαβίωσης. Σε βασικά αγαθά, οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο δραματικές: μοσχάρι +20,3%, λαχανικά +8,9%, ενοίκια +7,6%, πετρέλαιο κίνησης +22,8%, βενζίνη +9,3%.

Σε μια τέτοια συγκυρία, θα περίμενε κανείς ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε μέτρα περιορισμένης εμβέλειας και καθυστερημένης εφαρμογής:

•⁠ ⁠Μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την ακρίβεια. Καμία αναφορά στο (ούτως ή άλλως προβληματικό) Fuel Pass, ενώ απλώς επεκτείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, που βρίσκεται ήδη στα 2 ευρώ το λίτρο.

•⁠ ⁠Μέτρα με περιορισμένη πληθυσμιακή κάλυψη, τα οποία οι πολίτες θα δουν σε έξι μήνες από τώρα, όπως η επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση του έκτακτου επιδόματος για συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.

•⁠ ⁠Μέτρα που ελάχιστα θα βοηθήσουν τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, τα 150 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών.

•⁠ ⁠⁠ Μέτρα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που περισσότερο δείχνουν ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα χρεών ως αποτέλεσμα της επερχόμενης κρίσης. Την ώρα που η κοινωνία πιέζεται, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση: ούτε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ούτε για το κόστος της ενέργειας, ούτε για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ της κυβέρνησης της ΝΔ: γεμάτα επικοινωνία και από ουσία τίποτα.»

