Στα 300 ευρώ αυξάνεται η μόνιμη ενίσχυση στους συνταξιούχους.

Τα νέα μέτρα ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγα λεπτά. Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το επίδομα 250 ευρώ που παίρνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο πηγαίνει στα 300 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση 50 ευρώ. Θα συνεχιστεί η επιδότηση στο diesel, ενώ αναμένονται μέτρα για τα ενοίκια. Επίσης θα συνεχιστεί η επιδότηση στα λιπάσματα.

Η ανακοίνωση των μέτρων

1. Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

2. Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

- Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

- Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

- Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Μέτρα για ιδιωτικό χρέος

-Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

-Στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

-Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Πόσοι πολίτες ωφελούνται από τα μέτρα

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα σημερινά στοιχεία της Eurostat οδηγούν σε πρόσθετη στήριξη από αυτήν που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026, κατά +800 εκατ ευρώ. Τα 300 εκατ. έχουν ήδη δοθεί με τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα ως άμυνα στις συνέπειες από τη σύρραξη στο Ιράν και τα επιπλέον 500 εκατ. ανακοινώνονται σήμερα. Πρόκειται για ένα μέρισμα που έρχεται μέσα από χαμηλότερους φόρους, εξοικονόμηση των δαπανών του κράτους, σταθερή ανάπτυξη, υψηλότερα έσοδα και χαμηλότερο δημόσιο χρέος.

Έτσι, μαζί με τη μείωση φόρου εισοδήματος και την αύξηση του κατώτατου μισθού, που έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα από τις αρχές του έτους, το νέο πακέτο στήριξης έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:

-1,87 εκ συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000)

-πάνω από 1 εκ ενοικιαστές (επιπλέον 70.000)

-3,3 εκ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες)

-1,3 εκ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών

-⁠284.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές

-250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

-όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.

Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια: Τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.