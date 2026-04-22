Η Νέα Αριστερά ανακοίνωσε τον νέο κεπρόσωπο Τύπο της.

Ο Γιώργος Λυκοπάντης είναι ο νέος εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς.

Ο Γιώργος Λυκοπάντης γεννήθηκε το 2001 και μεγάλωσε στη Ρόδο. Έχει εργαστεί στον κλάδο του επισιτισμού - τουρισμού από νεαρή ηλικία, συνδυάζοντας την εργασία με τις σπουδές του στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από τα μαθητικά του χρόνια δραστηριοποιήθηκε πολιτικά, αρχικά μέσα από την ΚΝΕ και στη συνέχεια από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε μέλος της Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου και Γραμματέας Σπουδάζουσας. Έχει ενεργή παρουσία στο φοιτητικό κίνημα από το 2019, συμμετέχοντας σε κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης και την απόδοση διακαιοσύνης για το έγκλημα στα Τέμπη. Υπήρξε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου.

Με τη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος, ενώ σήμερα είναι Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Νέας Αριστεράς και μέλος του Πολιτικού Γραφείου.