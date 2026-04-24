Ο Μάκης Βορίδης –που δημοσίως διατύπωσε τη «γραμμή»– και στελέχη όπως ο Γεωργιάδης επιβάλλουν πλήρως τη γραμμή τους στον πρωθυπουργό!

Στις χειρότερες ημέρες του κοινοβουλευτισμού παραπέμπει η απόφαση του Μαξίμου να συγκαλύψει με κάθε πολιτικό κόστος τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Dnews, ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να μην αποδεχθεί η πλειοψηφία τόσο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές όσο και την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους δύο πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Η απόφαση ελήφθη κάτω από την πίεση στελεχών όπως ο Μάκης Βορίδης αλλά και ο Άδωνις Γεωργιάδης, που εκτιμούν πως, αν συστηθούν Εξεταστική και Προανακριτική Επιτροπή, ενδέχεται να αρχίσει το ξήλωμα του πουλόβερ, αλλά και ότι τότε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επικαιρότητα θα κυριαρχεί το θέμα των σκανδάλων, με την κυβέρνηση να μην μπορεί να θέτει θετική γι΄ αυτήν ατζέντα στον δημόσιο διάλογο.

Ο Μάκης Βορίδης, μάλιστα, λειτουργώντας και ως «λαγός», αλλά και προκειμένου να «δεσμεύσει» το Μαξίμου ότι θα κινηθεί σε αυτή τη γραμμή, απέρριψε δημοσίως τη σύσταση Εξεταστικής και Προανακριτικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και για τους δύο πρώην υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κ. Λιβανό, επειδή έχω δει τα στοιχεία της δικογραφίας, ούτε για αστείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μ. Βορίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών». «Εξεταστική για τις υποκλοπές κάναμε, νεότερο στοιχείο δεν υφίσταται. […] Αυτή η ιστορία, η οποία βλάπτει βαθιά την εθνική μας ασφάλεια και την εργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, πρέπει να τελειώσει. Όχι, να απορριφθεί η οποιαδήποτε πρόταση Εξεταστικής»!

Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως ειδικά για τη σύσταση Προανακριτικής, καθώς η ψηφοφορία είναι μυστική, βουλευτές της πλειοψηφίας απειλούν πως θα αποστείλουν μήνυμα στο Μαξίμου, υπερψηφίζοντάς την. Και αυτό γιατί ο πρωθυπουργός απαλλάσσει υπουργούς από τη βάσανο της δικαιοσύνης, αντιθέτως βουλευτές τους αποστέλλει εύκολα σε αυτή!

Υπενθυμίζεται πως, προκειμένου να αποφευχθεί η συγκρότηση Προανακριτικής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, πραγματοποιήθηκε και με τη συνδρομή της ηγεσίας της Βουλής το μεγαλύτερο ίσως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της μεταπολίτευσης.