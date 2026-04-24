Παρακολουθήστε ζωντανά τη διαδικασία της κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία - Εδώ θα δείτε και τα αποτελέσματα, όλες οι λεπτομέρειες.

Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες μαθητές και γονείς, καθώς πραγματοποιείται σήμερα στις 16:30 η πολυαναμενόμενη κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, με το ενδιαφέρον να καταγράφεται για ακόμη μία χρονιά ιδιαίτερα αυξημένο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας κατατέθηκαν 12.644 αιτήσεις για μόλις 3.266 θέσεις, γεγονός που αποτυπώνει τον έντονο ανταγωνισμό αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν γονείς και μαθητές στον θεσμό.

Η αναλογία αυτή σημαίνει ότι λιγότεροι από 1 στους 4 υποψηφίους θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μία θέση μέσω της κλήρωσης, η οποία αποτελεί τον μοναδικό τρόπο εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία. Η μεγάλη ζήτηση επιβεβαιώνει τον αυξανόμενο ρόλο των σχολείων αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς προσφέρουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και καινοτόμα προγράμματα μάθησης.

Η ώρα της κλήρωσης

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 και θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Πειραματικό Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας. Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο μέσω του YouTube καναλιού του Υπουργείου Παιδείας όσο και από τη ΕΡΤ εδώ.

{https://www.youtube.com/watch?v=_Q-MWjRLIZI}

Η κλήρωση θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή, με τη στήριξη του ΙΤΥΕ Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου και με τη χρήση ειδικού λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα), ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον ίδιο τρόπο θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.

Εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία: Πού θα δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ, εδώ όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να τα αναζητήσουν χρησιμοποιώντας τον εξαψήφιο κωδικό τους. Παράλληλα, οι γονείς και οι κηδεμόνες των επιτυχόντων θα ενημερωθούν και μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhxv638z6mll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί κομβική στιγμή για χιλιάδες οικογένειες, καθώς η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται αποκλειστικά μέσω κλήρωσης και όχι εξετάσεων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν ίσες πιθανότητες, ανεξαρτήτως σχολικών επιδόσεων. Η μεγάλη ζήτηση επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο των Πειραματικών Σχολείων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι γονείς στη συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης.

Καθώς η ώρα της κλήρωσης πλησιάζει, η αγωνία κορυφώνεται, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη διαδικασία που θα καθορίσει ποιοι μαθητές θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μία από τις πολυπόθητες θέσεις για τη νέα σχολική χρονιά στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Σημειώνεται ότι εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας, γίνεται χωρίς να διενεργηθεί νέα κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ.. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν αποκλείει την εκ μέρους του ενδιαφερομένου υποβολή αίτησης για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών.