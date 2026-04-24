Γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος – Μήνυμα στον πρωθυπουργό «Με εμάς ή με αυτόν στο Μαξίμου».

Πυρ ομαδόν δέχεται τις τελευταίες ημέρες ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος από «γαλάζιους» βουλευτές που τον κατηγορούν για εναντίον τους απαξίωση.

Τη σφοδρότερη, μάλιστα, επίθεση εναντίον του πραγματοποίησε ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», ενώ παραπλήσιες δηλώσεις κατά του υπουργού Επικρατείας έχουν κάνει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Οικονόμου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Στέλιος Πέτσας, ο Γιάννης Μπούγας και άλλοι.

Γιατί όμως δέχεται τα πυρά ο Άκης Σκέρτσος;

-Ο υπουργός Επικρατείας θεωρείται ότι ήταν ο βασικός εισηγητής προς τον πρωθυπουργό της αρχικής θέσης του Μαξίμου για άρση της ασυλίας όλων των «γαλάζιων» βουλευτών που το όνομά τους περιλαμβανόταν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της πρότασης που υπήρξε να μην βρίσκονται στα ψηφοδέλτια αν δεν υπάρχει τελεσιδικία της απόφασης.

-Θεωρείται ως ο εμπνευστής (μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών) της πρότασης για κατάργησης του σταυρού συστήματος και της πρότασης περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, προτάσεις που κατέθεσε δημοσίως ο πρωθυπουργός, αλλά με το... καλημέρα πήγαν στον... κουβά!

-Χρεώνεται μέρος της ευθύνης για το λεγόμενο «επιτελικό κράτος», το οποίο δημιουργήθηκε για να συγκεντρώνει όλη την εξουσία στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως χρεώνεται και μέρος της ευθύνης για την «απαξιωτική συμπεριφορά» (όπως οι ίδιοι θεωρούν) εναντίον των βουλευτών.

-Χρεώνεται επίσης και μια σειρά από σχεδόν «καταστροφικές» για την κυβέρνηση αποφάσεις, όπως π.χ. ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και, κυρίως, το γλέντι που ακολούθησε το βράδυ της απόφασης στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία και της τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου!

Αν όμως θελήσουμε να δούμε, όπως λέει και ο ποιητής, πέρα από τα φαινόμενα και να ακούσουμε πέρα από τα λεγόμενα, έχουμε να σημειώσουμε μεταξύ άλλων και τα εξής:

-Στο πρόσωπο του Άκη Σκέρτσου επικεντρώνεται η δυσαρέσκεια των βουλευτών εναντίον των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και κυρίως εναντίον εκείνων που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και έχουν λόγο στο Μαξίμου.

-Τελικός αποδέκτης του μηνύματος είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός: «Ή με αυτούς ή με εμάς», είναι το μήνυμα που του αποστέλλεται. «Άλλαξε το Μαξίμου, τοποθετώντας στελέχη που δεν είναι... Ποταμίσιοι ή ΠΑΣΟΚογενείς».

-Η όλη κατάσταση είναι χαρακτηριστική της αδυναμίας που βρίσκεται ο πρωθυπουργός. Δύο χρόνια πριν, για παράδειγμα, ουδείς θα τολμούσε να θέσει αυτά τα θέματα δημοσίως.

-Ο Κ. Μητσοτάκης, πάντως, αυτόν τον «εκβιασμό» από τους βουλευτές του δύσκολα θα τον... φάει. Και αυτό καθώς ο ίδιος είναι περισσότερο... Άκης Σκέρτσος, λιγότερο... Παύλος Μαρινάκης και... σχεδόν καθόλου... Μάκης Βορίδης!