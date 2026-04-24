Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με blocking minority του Δημοσίου και το CVC, η Alea Holdings, η Μηλιώνη 5, οι μέτοχοι της Κρι Κρι και μια νέα πλαφόρμα για τους influencers

Η αναπτυξιακή ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, ο Γιώργος Στάσσης ανακοίνωσε το σχέδιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισ. ευρώ η οποία θα υλοποιηθεί τον Μάιο. Πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση, ύψους περίπου 1,35 δισ. ευρώ, η Διοίκηση Στάσση προχωρά σε μια νέα στρατηγική κίνηση με διττό χαρακτήρα, τόσο αναπτυξιακό όσο και αμυντικό. Η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου της εταιρείας έως το 2030, το οποίο θέτει φιλόδοξους στόχους για τη λειτουργική και χρηματοοικονομική της εξέλιξη.

Σύμφωνα με το πλάνο, τα EBITDA του Ομίλου αναμένεται να εκτιναχθούν στα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από 2 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να υπερτριπλασιαστούν, φτάνοντας το 1,5 δισ. ευρώ από 450 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1,4 ευρώ έως το 2030, από 0,4 ευρώ το 2024, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 24%.

Κομβικό ρόλο στο επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ διαδραματίζουν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της περιόδου 2026–2030, οι οποίες προβλέπεται να φτάσουν τα 24,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 95% θα κατευθυνθεί σε αναπτυξιακά έργα, ενώ σχεδόν το ήμισυ, και συγκεκριμένα το 48%, θα υλοποιηθεί εκτός Ελλάδας, ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και περιορίζοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, το 54% θα καλυφθεί από λειτουργικές ταμειακές ροές, το 31% από αύξηση του καθαρού δανεισμού, ενώ η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να συνεισφέρει περίπου το 15%, ήτοι περί τα 3,63 δισ. ευρώ.

Καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του Ομίλου θεωρείται και η διατήρηση υγιών χρηματοοικονομικών δεικτών. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση κεφαλαίου στοχεύει και στη διασφάλιση ότι ο δείκτης Καθαρού Χρέους προς EBITDA θα παραμείνει σαφώς κάτω από το όριο του 3,5 φορές, όπως επιβάλλουν οι υφιστάμενες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις του Ομίλου έναντι των δανειστών του.

Διατηρεί το blocking minority το Δημόσιο

Όπως ανακοινώθηκε, η αύξηση θα γίνει με αποκλεισμό δικαιώματος προτίμησης, ήτοι οι παλιοί μέτοχοι δεν θα πάρουν αυτόματα δικαιώματα, αλλά θα έχουν δυνατότητα κατά προτεραιότητα κατανομής εφόσον συμμετάσχουν στη διαδικασία. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πυκνές ως προς τις εξελίξεις. Πρώτα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ στις 14 Μαΐου θα εγκρίνει επίσημα την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ, τους βασικούς όρους της και τον μηχανισμό διάθεσης των νέων μετοχών. Στη συνέχεια θα οριστεί η ημερομηνία καταγραφής, το γνωστό record date. Αυτή είναι η κρίσιμη ημερομηνία που δείχνει ποιοι θεωρούνται υφιστάμενοι μέτοχοι για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προτεραιότητας. Έπειτα θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί το ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο θα εξηγούνται οι όροι της έκδοσης, οι κίνδυνοι, η χρήση των κεφαλαίων, ο αριθμός των νέων μετοχών ή ο τρόπος προσδιορισμού του, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς.

Μετά θα ανοίξει ταυτόχρονα η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και η διεθνής προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό. Αυτές οι δύο διαδικασίες θα τρέξουν παράλληλα ως «συνδυασμένη προσφορά». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στο εξωτερικό θα «κτίζεται» το βιβλίο προσφορών, δηλαδή θα καταγράφεται η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές και τα επίπεδα τιμών στα οποία είναι διατεθειμένοι να τοποθετηθούν. Με βάση αυτή τη ζήτηση, η εταιρεία και οι ανάδοχοι θα καθορίσουν την τελική τιμή διάθεσης.

Η κατανομή που θα ακολουθήσει αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο για τους παλαιούς μετόχους. Παρά την απουσία δικαιωμάτων προτίμησης, προβλέπεται μηχανισμός που θα τους επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό τους μέσω κατά προτεραιότητα κατανομής, εφόσον συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια προσφορά. Αντίστοιχος μηχανισμός ενδέχεται να εφαρμοστεί και στη διεθνή προσφορά, όπου όμως η εταιρεία θα διατηρεί ευρύτερη ευχέρεια επιλογής επενδυτών με βάση ποιοτικά κριτήρια, όπως η επενδυτική συμπεριφορά και ο χρονικός ορίζοντας.

Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση, το Δημόσιο έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση, με στόχο να διατηρήσει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 33,4%, δηλαδή το λεγόμενο blocking minority, από 35,30% που κατέχει σήμερα μέσω του Υπερταμείου. Την ίδια ώρα, η CVC Capital Partners, που ελέγχει σήμερα ποσοστό 10,34% στη ΔΕΗ μέσω της Selath Holdings, εξέφρασε την βούληση να μετάσχει με 1,2 δισ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου και να αυξήσει το ποσοστό της στο 18%!

Allwyn και ΟΠΑΠ

Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο καταχωρίστηκαν οι εκθέσεις ελεγκτών που αφορούν στην Allwyn Ελλάς Investment Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και στην ΟΠΑΠ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, αποτυπώνοντας τη νέα εταιρική δομή που προέκυψε μετά τον διαχωρισμό του παλαιού ΟΠΑΠ. Η αναδιάρθρωση οδήγησε στη δημιουργία διακριτών εταιρειών με διαφορετικούς ρόλους, καθώς ο βασικός κλάδος των τυχερών παιγνίων μεταφέρθηκε σε νέα εταιρική οντότητα, ενώ παράλληλα συστάθηκε η Allwyn Ελλάς Investment ως επενδυτικός βραχίονας του ομίλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις, η νέα ΟΠΑΠ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της με μετοχικό κεφάλαιο περίπου 103,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο κλάδος που εισφέρθηκε εμφάνιζε αρνητική καθαρή θέση, ύψους περίπου -116,7 εκατ. ευρώ. Για την εξισορρόπηση της κατάστασης αυτής πραγματοποιήθηκε επιπλέον χρηματοδότηση 220 εκατ. ευρώ σε μετρητά, η οποία καταβλήθηκε πλήρως σε τραπεζικό λογαριασμό στις 15 Απριλίου 2026.

Από την άλλη πλευρά, η Allwyn Ελλάς Investment συγκροτήθηκε με σημαντικά υψηλότερο μετοχικό κεφάλαιο, που ανέρχεται περίπου στα 716,4 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό δεν προήλθε από καταβολή μετρητών, αλλά από εισφορά συμμετοχών σε εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό, αποτυπώνοντας τη στρατηγική συγκέντρωσης των διεθνών δραστηριοτήτων υπό μία επενδυτική δομή. Συγκεκριμένα, στη νέα εταιρεία μεταφέρθηκαν οι συμμετοχές στις εταιρείες OPAP Investment Limited, OPAP (Κύπρου) Ltd, OPAP Sports Ltd και OPAP International Limited.

Οι εκθέσεις των ελεγκτών επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο των εισφορών, είτε σε μετρητά είτε σε είδος, πραγματοποιήθηκε ορθά και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

Πλαστικά Κρήτης: «Guidance» για τη Μέση Ανατολή

«Guidance» για το πως θα αντιμετωπίσει τα απόνερα της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή έδωσε η Πλαστικά Κρήτης. Όπως ανέφερε στην ετήσια οικονομική της έκθεση, η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση τόσο του ενεργειακού κόστους όσο και των τιμών των πρώτων υλών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ανατιμήσεις στα θαλάσσια ναύλα και καθυστερήσεις στις μεταφορές από και προς την Ασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος των πλαστικών πρώτων υλών διπλασιάστηκε μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την έναρξη της κρίσης, με την ανοδική πορεία να συνεχίζεται. Παράλληλα, η αγορά εμφανίζει περιορισμένη διαθεσιμότητα υλικών και ενισχυμένη αβεβαιότητα ως προς την επάρκεια πρώτων υλών σε περίπτωση παρατεταμένης σύρραξης, γεγονός που εντείνει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις. Σε ό,τι αφορά στην έκθεση του Ομίλου στην περιοχή του Κόλπου, η Πλαστικά Κρήτης ανέφερε πως οι συναλλαγές παραμένουν περιορισμένες, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 5% των συνολικών αγορών και πωλήσεων. Όπως σημείωσε τα εργοστάσια του Ομίλου διαθέτουν αποθέματα πρώτων υλών που επαρκούν για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών, ωστόσο επιδιώκεται η εξασφάλιση πρόσθετων ποσοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Το αυξημένο κόστος εκτιμάται ότι θα μετακυλιστεί εν μέρει στις τελικές τιμές πώλησης, με τις επιπτώσεις στα περιθώρια κέρδους να χαρακτηρίζονται διαχειρίσιμες υπό τις παρούσες συνθήκες. Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει ότι τα κέρδη προ φόρων θα κινηθούν σε εύρος ±10% σε σύγκριση με το 2025, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της σε επίπεδο τιμολόγησης, εφοδιαστικής αλυσίδας και κόστους παραγωγής.

Η νέα εταιρεία Κομινάκη – Σταμούλα

Ξανά στο επιχειρηματικό προσκήνιο επανέρχεται ο Σωκράτης Κομινάκης, o πρώην Διευθύνων Σύμβουλος στη Wind Hellas, συνεργαζόμενος με τον Γιώργο Σταμούλα, επιχειρηματία ο οποίος ασχολείται με τον χώρο της ναυτιλίας. Χθες οι Κομινάκης και Σταμούλας, προχώρησαν στην ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας Alea Holdings η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των εταιρειών χαρτοφυλακίου, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης επενδυτικών συμμετοχών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Alea Holdings ανέρχεται σε 4,82 εκατ. ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά κατά τη σύστασή της. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 4.820.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης, ενώ η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας έχει οριστεί ως αόριστη. Στο μετοχικό σχήμα συμμετέχουν και οι δύο βασικοί μέτοχοι. Η εταιρεία Emma Holdings του Κομινάκη κατέχει το 89,63% του μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας εισφέρει ποσό άνω των 4,32 εκατ. ευρώ, ενώ η ΑΓΑΠ 1 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ του Σταμούλα διατηρεί ποσοστό 10,37%, με εισφορά περίπου 500 χιλιάδων ευρώ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι τριμελές, με τον Σωκράτη Κομινάκη να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Στο Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης η Εμμανουέλα Κομινάκη και ο Αχιλλέας Μηλτσανίδης.

Οι μέτοχοι της Κρι Κρι

Η ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Κρι Κρι το 2025 περιλάμβανε και στοιχεία για το μετοχολόγιο. Η οικογένεια Τσινάβου ελέγχει το 69,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης γαλακτοβιομηχανίας. Η οικογένεια του Παναγιώτη Τσινάβου κατέχει συνολικά το 46,7% μέσω ατομικών και κοινών επενδυτικών μερίδων και το 23,2% βρίσκεται στα χέρια της Σεβαστής και της Χαρίκλειας Τσινάβου, χήρας συζύγου και κόρης αντίστοιχα του Σπύρου Τσινάβου. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, με τους ξένους θεσμικούς να κατέχουν 14,0%, τους εγχώριους θεσμικούς 10,3%, ενώ το 5,8% βρίσκεται σε ιδιώτες επενδυτές.

Η Lavipharm και η κάνναβη

Στην ετήσια έκθεση της Lavipharm για το 2025 που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα καταγράφεται εμφατικά η ενίσχυση της παρουσίας της στη φαρμακευτική κάνναβη, όπου διαθέτει μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 90%.Καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη διαδραμάτισε η στρατηγική συνεργασία με την TIKUN Europe. Μέσω της συνεργασίας αυτής, το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο διευρύνθηκε σημαντικά, περιλαμβάνοντας συνολικά 15 τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, τα οποία παράγονται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Lavipharm προχώρησε στην ενίσχυση της συνεργασίας της με την TIKUN Europe, επεκτείνοντας τη διάρκεια της αρχικής συμφωνίας κατά πέντε επιπλέον έτη. Η σύμβαση, που αρχικά είχε πενταετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης, εκτείνεται πλέον έως τον Δεκέμβριο του 2033.

Η InflueScope

Η Pulse and Opinion (PnO), η ελληνική εταιρεία της οικογένειας Πατεράκη που εξειδικεύεται στην ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, εισήλθε δυναμικά στον χώρο του influencer marketing με την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας InflueScope, που επιδιώκει να αλλάξει τα δεδομένα στη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, διαφημιστικών και δημιουργών περιεχομένου. Η εταιρεία κατοχύρωσε πρόσφατα και την εμπορική ονομασία InflueScope στο μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης, δείχνοντας πόσο πιστεύει στην εν λόγω πλατφόρμα.

Τι κάνει το InflueScope; Η πλατφόρμα αξιοποιεί προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης επιτρέποντας τον εντοπισμό των καταλληλότερων influencers με βάση πραγματικά δεδομένα απόδοσης και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Στόχος είναι η αντικειμενική αξιολόγηση και η βελτιστοποίηση των συνεργασιών στον ψηφιακό χώρο. Το InflueScope καλύπτει το σύνολο του κύκλου μιας καμπάνιας, από την αναζήτηση και επιλογή creators έως την υλοποίηση, την ανάλυση αποτελεσμάτων και τη διαχείριση πληρωμών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πιο διαφανή διαδικασία. Αυτή την περίοδο, η πλατφόρμα βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση (early access), δίνοντας τη δυνατότητα σε creators και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν από νωρίς και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία. Το πιο ενδιαφέρον είναι πως το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Μηλιώνη 5

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, ως φορέας διαχείρισης του Κληροδοτήματος «Αθ. Λευκαδίτη», προχωρά στη μίσθωση διαμερίσματος τετάρτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 130,72 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μηλιώνη 5, στο Κολωνάκι. Πρόκειται για διαμπερές οροφοδιαμέρισμα με βεράντα, το οποίο προορίζεται για επαγγελματική χρήση και ειδικότερα για τη στέγαση γραφειακών χώρων. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στις 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, το μίσθωμα θα υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή βάσει της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής, το ποσό θα παραμένει αμετάβλητο. Παράλληλα, με την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση ίση με ένα μηνιαίο μίσθωμα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 13 Μαΐου 2026.