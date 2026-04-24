Εγκύκλιος του υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί να βάλει τέλος στις διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στο Δημόσιο κατά τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής, παρέχοντας σαφείς οδηγίες προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με εξαίρεση την Αστυνομία, έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χωρίς να επιτρέπεται η άρνηση ή η παραπομπή του πολίτη σε άλλη υπηρεσία. Για παράδειγμα, πολίτης που προσέρχεται σε δήμο για να θεωρήσει υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να σταλεί σε ΚΕΠ, αλλά πρέπει να εξυπηρετηθεί άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις όπου η βεβαίωση δεν είναι απαραίτητη. Όταν ο πολίτης παρίσταται αυτοπροσώπως και επιδεικνύει την ταυτότητά του, μπορεί να υπογράψει επιτόπου. Για παράδειγμα, σε αίτηση για επίδομα ή διοικητική πράξη μέσα στην υπηρεσία, η υπογραφή τίθεται μπροστά στον υπάλληλο και η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς πρόσθετες ενέργειες.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει επίσης ότι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να απαιτούν βεβαίωση γνησίου υπογραφής αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία. Ενδεικτικά, σε απλή υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει αίτηση και δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ο υπάλληλος δεν μπορεί να ζητήσει επιπλέον θεώρηση «για λόγους ασφάλειας».

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ψηφιακά έγγραφα. Όπως επισημαίνεται, έγγραφα που φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα έχουν πλήρη νομική ισχύ και εξομοιώνονται με τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Για παράδειγμα, υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr πρέπει να γίνεται αποδεκτή από κάθε υπηρεσία χωρίς να ζητείται φυσική παρουσία ή επιπλέον επικύρωση.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά την εξουσιοδότηση: όταν πολίτης αποστέλλει ψηφιακά εξουσιοδότηση με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή προς μια δημόσια υπηρεσία, αυτή οφείλει να την αποδεχτεί κανονικά, όπως θα έκανε με έντυπο έγγραφο θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

Τέλος, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι δεν προβλέπεται δειγματοληπτικός έλεγχος για τη γνησιότητα της υπογραφής, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους έλεγχοι αφορούν άλλες διαδικασίες, όπως η κατάθεση φωτοαντιγράφων.