Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν τα καιρικά φαινόμενα και το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ξανά άνοιξη με 26άρια, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η μεταβολή, η οποία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, έλαβε χώρα τα πρώτα 24ωρα στη βόρεια Ελλάδα, με βροχές καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις.

Τώρα, αυτή η διαταραχή, - αυτό το κύμα αστάθειας- αρχίζει και μετατοπίζεται πιο νότια και πλέον οι βροχές, αρχίζουν και επηρεάζουν και τμήματα της νότιας και κεντρικής χώρας. Σήμερα τα φαινόμενα θα φθάσουν μέχρι και το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει και η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και από βορρά προς νότο. Είναι μία διαταραχή, είναι ένα κύμα κακοκαιρίας εξπρές, περίπου 48 ωρών. Από αύριο η άνοιξη θα επιστρέψει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο άστατος καιρός θα επιμείνει για λίγο ακόμα.

Σήμερα, ο έντονα άστατος καιρός θα κυριαρχήσει αρχικά στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται προς τον ηπειρωτικό κορμό, αργότερα όμως και μέσα στο Αιγαίο. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα ξεκινήσει η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και από βορρά προς νότο. Επομένως κοντά στο στο απόγευμα αναμένουμε βελτίωση του καιρού, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με τον άστατο πλέον καιρό να περιορίζεται στα πιο νότια.

Ο άστατος αυτός καιρός θα επιμείνει στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, θα επιμείνει για δυο ημέρες ακόμη, άρα και το Σάββατο, θα έχουμε αυτές τις άστατες καιρικές συνθήκες, με τον καιρό να είναι βελτιωμένο στην υπόλοιπη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βόρειοι, και μεταφέρουν τις πιο ψυχρές αέριες μάζες και θα φθάνουν ακόμα και τα 7 μποφόρ κοντά στις Κυκλάδες.

Πλέον έχει υποχωρήσει και η θερμοκρασία, μας έχουν έρθει πιο ψυχρές αέριες μάζες και αυτό έχει γίνει πιο αισθητό, νωρίς το πρωί. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για μία πτώση κοντά στους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και τη Ρόδο θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο και πάλι σιγά σιγά η θερμοκρασία θα αρχίσει να τραβά την ανηφόρα για να βλέπουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο θερμοκρασίες κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν. Ήδη έχουμε και λίγες τοπικές βροχές. Το μοτίβο αυτό θα μείνει μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Κλειστός ο καιρός συννεφιασμένος, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές και κοντά στις πρώτες βραδινές ώρες ο καιρός θα γίνει πιο βελτιωμένος. Από αύριο ηλιακή ακτινοβολία και πάλι θα κυριαρχήσει. Οι άνεμοι ενισχυμένοι έως και 7 μποφόρ και θα αρχίσουν από αύριο να υποχωρούν. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση και δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 18 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι. Από αύριο επιστρέφουν και πάλι τα 20άρια.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο βαρύς. Αυτό θα κρατήσει για λίγες ώρες ακόμη, οπότε δεν αποκλείεται να βλέπουμε και λίγες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι και στη συνέχεια ο βαρδάρης θα βοηθήσει τα φαινόμενα να εξασθενήσουν. Άρα από το μεσημέρι θα πάμε σε πιο ήπιες καταστάσεις και από το απόγευμα θα αρχίσει να καθαρίζει ο ουρανός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη κάνει κρύο σήμερα ενώ από αύριο επιστρέφουν τα 18άρια.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο Παρασκευή, στα 3/4 της χώρας μας ο καιρός καθαρίζει και η άνοιξη επιστρέφει και πάλι. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα δημιουργηθεί μια δευτερεύουσα διαταραχή, με αποτέλεσμα ο άστατος καιρός να επιμείνει και αύριο και το Σάββατο και από την Κυριακή ουσιαστικά, θα υποχωρήσει αυτό το φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν τα φαινόμενα, ο βοριάς θα υποχωρήσει και ο υδράργυρος θα τραβήξει την ανηφόρα για να βλέπουμε αύριο θερμοκρασίες κοντά στους 20 με 22 βαθμούς και από το Σάββατο 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

