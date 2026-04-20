Υπενθυμίζεται πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών της KRIKEL, του Γιάννη Λαβράνου και παλαιότερων διαχειριστών της, στη βάση του πορίσματος του 3ου ΕΛΚΕ για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων.

Όπως αποκάλυψε σήμερα το Dnews, σε πλειστηριασμό είχε βγει το «αρχηγείο» του πρωτόδικα καταδικασθέντος για το σκάνδαλο των υποκλοπών Γιάννη Λαβράνου στην οδό Άγγελου Σικελιανού 55 στο Νέο Ψυχικό, όπως προκύπτει από τη δημόσια αναγγελία στον ιστότοπο e-auction.

Επειδή οι πληροφοριοδότες μας συνέχισαν το ρεπορτάζ, η DoValue, που είναι η επισπεύδουσα του πλειστηριασμού, ανήγγειλε τον πλειστηριασμό τον Οκτώβρη του 2025. Δύο μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2026, η Αρχή για το Ξέπλυμα ενημέρωσε την DoValue για τη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του Γιάννη Λαβράνου και, στη βάση αυτή, ο πλειστηριασμός ανεστάλη. Εξού και βρίσκεται έκτοτε σε αναστολή, όπως αναφέρεται στο e-auction.

Ως εκ τούτου, το ακίνητο 72 τ.μ., που συνοδεύεται και από θέση στάθμευσης 10 τ.μ. και το οποίο έχει «φιλοξενήσει» εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο των υποκλοπών και πλειάδα υπουργών, παραμένει μέχρι και σήμερα δεσμευμένο από την Αρχή για το Ξέπλυμα.

Υπενθυμίζεται πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών της KRIKEL, του Γιάννη Λαβράνου και παλαιότερων διαχειριστών της, στη βάση του πορίσματος του 3ου ΕΛΚΕ για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων.

Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, μεταξύ 2 Μαΐου 2018 και 19 Μαρτίου 2023, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της KRIKEL εμφάνισαν πιστώσεις ύψους τουλάχιστον 16,68 εκατ. ευρώ και χρεώσεις ύψους τουλάχιστον 16,62 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη δέσμευσης της Αρχής, της οποίας προΐσταται ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, η KRIKEL έως τις 2 Απριλίου 2025 εμφάνιζε ληξιπρόθεσμα χρέη προς την ΑΑΔΕ ύψους 9,74 εκατ. ευρώ. Το εγκληματικό δε προϊόν για το οποίο προχώρησε στη δέσμευση υπολογίσθηκε σε 4,42 εκατ. ευρώ.

Ν.Α.