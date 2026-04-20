Μία εξόχως ενδιαφέρουσα αναγγελία πλειστηριασμού εντοπίσαμε στον ιστότοπο e-auction που αναρτώνται όλοι οι δρομολογούμενοι πλειστηριασμοί. Πρόκειται για ακίνητο στην Άγγελου Σικελιανού 55, στο Νέο Ψυχικό, ακριβώς πίσω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το ακίνητο 72τ.μ. που συνοδεύεται και από θέση στάθμευσης 10 τ.μ. και το οποίο θα βγει «στο σφυρί» με επισπεύδοντα τη DoValue στις 10:00 το πρωί της 6ης Μαΐου 2026 και με τιμή πρώτης προσφοράς 276.000 ευρώ, ανήκει στον πρωτόδικα καταδικασμένο πλέον για το σκάνδαλο των υποκλοπών, Γιάννη Λαβράνο.

Πρόκειται για το πάλαι ποτέ «αρχηγείο» του Γιάννη Λαβράνου, το οποίο είναι γνώριμο πέρα από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο των υποκλοπών και σε πλειάδα υπουργών των κυβερνήσεων της τελευταίας επταετίας, που έχουν «παρελάσει» από τα επίμαχα γραφεία.

Δεδομένου βέβαια πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών της KRIKEL, του Γιάννη Λαβράνου και παλαιότερων διαχειριστών της, στη βάση του πορίσματος του 3ου ΕΛΚΕ για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων, προκύπτει εύλογα η απορία για ποιο λόγο δεν είχε δεσμευτεί και το εν λόγω ακίνητο; (Νεότερες εξελίξεις ΕΔΩ) - Η DoValue, που είναι η επισπεύδουσα του πλειστηριασμού, ανήγγειλε τον πλειστηριασμό τον Οκτώβρη του 2025. Δύο μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2026, η Αρχή για το Ξέπλυμα ενημέρωσε την DoValue για τη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του Γιάννη Λαβράνου και, στη βάση αυτή, ο πλειστηριασμός ανεστάλη. Εξού και βρίσκεται έκτοτε σε αναστολή, όπως αναφέρεται στο e-auction - .

Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, μεταξύ 2 Μαΐου 2018 και 19 Μαρτίου 2023, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της KRIKEL εμφάνισαν πιστώσεις ύψους τουλάχιστον 16,68 εκατ. ευρώ και χρεώσεις ύψους τουλάχιστον 16,62 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη δέσμευσης της Αρχής, της οποίας προΐσταται ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, η KRIKEL έως τις 2 Απριλίου 2025 εμφάνιζε ληξιπρόθεσμα χρέη προς την ΑΑΔΕ ύψους 9,74 εκατ. ευρώ. Το εγκληματικό δε προϊόν για το οποίο προχώρησε στη δέσμευση υπολογίσθηκε σε 4,42 εκατ. ευρώ.