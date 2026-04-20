Σε μια εποχή που οι περισσότεροι ηγέτες φροντίζουν είτε να κολακέψουν τον Τραμπ είτε να αποφύγουν τουλάχιστον να συγκρουστούν μαζί του, ο Πέδρο Σάντσεθ επιλέγει να «πάρει πάνω του» τη διεθνή αντιπαράθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, υπερασπιζόμενος τη διεθνή νομιμότητα και στηρίζοντας τον παλαιστινιακό λαό. Παράλληλα , ο Σάντσεθ παίρνει πρωτοβουλία για να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Δεξιά και την Ακροδεξιά.

Διεθνής Συνάντηση

Την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο ο Σάντσεθ οργάνωσε στη Βαρκελώνη τη «Διεθνή Προοδευτική Πρωτοβουλία» με συμμετοχή 3.000 εκπροσώπων προοδευτικών κομμάτων και οργανώσεων από όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι ηγέτες της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, της Νότιας Αφρικής Κίριλ Ραμαπόσα και του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ . Από την Ευρώπη το «παρών» έδωσαν ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, η αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας Έλι Σλάιν καθώς και ο διάσημος οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζούκμαν, που κάνει σταυροφορία για τη φορολογία του μεγάλου πλούτου. Από την Ελλάδα πήραν μέρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Παπανδρέου, Άννα Διαμαντοπούλου και η Έφη Αχτσιόγλου.

Η διάσκεψη της Βαρκελώνης εμφανίστηκε ως το προοδευτικό αντίβαρο στη διεθνή του τραμπισμού, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών κυριάρχησαν τα συνθήματα για την ειρήνη. «Έφτασε η στιγμή να δράσουμε από κοινού ως προοδευτικές δυνάμεις», τόνισε ο Σάντσεθ στην ομιλία του. Από την πλευρά του, ο Λούλα τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να συνεχίσει να λειτουργεί με λίγες χώρες να παίρνουν αποφάσεις για όλες τις άλλες.

Μπορεί η «Διεθνής Προοδευτική Πρωτοβουλία» να μην είχε απτά αποτελέσματα (δεν θα μπορούσε άλλωστε) αλλά έστειλε το παγκόσμιο συμβολικό μήνυμα ότι δεν σιωπούν όλοι απέναντι στον Τραμπ.

Συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όμως ο Σάντσεθ δεν σταμάτησε στη διάσκεψη της Βαρκελώνης. Σε χτεσινή ομιλία του ανακοίνωσε ότι την Τρίτη η ισπανική κυβέρνηση θα καταθέσει στην Ευρώπη μια πρόταση που θα προβλέπει την ακύρωση της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Η κίνηση Σάντσεθ έρχεται σε συνέχεια ανάλογων πρωτοβουλιών που έχει πάρει ενάντια στους πολέμους των Νετανιάχου και Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους στην Ισπανία για τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν.

Μια ενδεχόμενη ακύρωση της συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην Ισραηλινή οικονομία και θα προκαλέσει πολιτικό θέμα στον Νετανιάχου. Η ΕΕ αποτελεί τον βασικό εμπορικό εταίρο του Ισραήλ, απορροφώντας σχεδόν το 1/3 των εξαγωγών του.

Στο άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης αναφέρεται ότι «οι σχέσεις μεταξύ των μερών καθώς και όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών». Η βάναυση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ αποτελεί το νομικό «πάτημα» της πρότασης Σάντσεθ.

Να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών που ζητάει την ακύρωση της συμφωνίας σύνδεσης με ΕΕ-Ισραήλ έχει μαζέψει περισσότερες από 1.000.000 υπογραφές.

Η στάση των κομμάτων

Είναι απίθανο η ελληνική κυβέρνηση να συμφωνήσει με τον Σάντσεθ, λόγω της στενής σχέσης Μητσοτάκη-Νετανιάχου και της μακροχρόνιας συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον η στάση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε στο Dnews ότι « η πρόταση Σάντσεθ είναι σημαντική . Είναι πάγια θέση μας πως Οι ρήτρες σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος πρέπει να γίνονται σεβαστές . Προφανώς και αποτελούν μέσο πίεσης . Αυτό αφορά και το Ισραήλ και την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης μας είπε ότι βλέπει θετικά την πρόταση Σάντσεθ.

Την πιο κατηγορηματική τοποθέτηση έκανε ο επικεφαλής της ΝΕΑΡ Γαβριήλ Σακελλαρίδης ο οποίος σε ανάρτησή υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να συνταχθεί με την πρόταση Σάντσεθ και να δημιουργήσει τους όρους για έναν πιο δίκαιο κόσμο. […] Αλλά και όλη η προοδευτική αντιπολίτευση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα της αναστολής της συμφωνίας ΕΕ- Ισραήλ και να ασκήσει τη μέγιστη πίεση. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα να δώσει τέλος στη στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ που έχουν υπηρετήσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια».

Πέρα πάντως από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, καλό είναι τα ελληνικά προοδευτικά κόμματα να μελετήσουν γιατί ο Σάντσεθ καταφέρνει να φτιάχνει ατζέντα, χαράσσοντας διαχωριστές γραμμές απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης.