Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να προκαλέσει δονήσεις σε μεγάλα κτίρια μέχρι το Τόκιο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων που αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο. Τα πρώτα κύματα έχουν αρχίσει να πλήττουν τις ακτές της χώρας, με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να καταγράφεται στα 80 εκατοστά, στο λιμάνι του Κουζί, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να φθάσουν και τα 3 μέτρα. To NHK μετέδωσε πλάνα με πλοία να αποπλέουν από το λιμάνι Χατσινόχε, εν αναμονή των κυμάτων, ενώ στην οθόνη αναβόσβηνε η προειδοποίηση «Τσουνάμι! Εκκενώστε!». Η πρωθυπουργός της χώρας Σαναέ Τακαΐτσι προέτρεψε τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται από τα κύματα να κατευθυνθούν προς «υψηλότερα σημεία».

Οι αρχές ελέγχουν τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Οναγκάβα για τυχόν δυσλειτουργίες μετά τον σεισμό.

LIVE εικόνα από τις παράκτιες περιοχές των τριών επαρχιών του Τοκάι:

Σύμφωνα με το CNA, o σεισμός σημειώθηκε στις 4:53 μ.μ. τοπική ώρα στα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού ανοιχτά της βόρειας επαρχίας Ιγουάτε και είχε εστιακό βάθος 13 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να προκαλέσει δονήσεις σε ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Το NHK αναφέρει ότι ο διαχειριστής του τρένου υψηλής ταχύτητας Tohoku Shinkansen, που συνδέει το Τόκιο με το Σιν-Αομόρι, διέκοψε τα δρομολόγια.

Τακαΐτσι: «Ανθρώπινες και υλικές ζημιές»

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σύστησε ομάδα έκτακτης ανάγκης. Η Σαναέ Τακαΐτσι επανέλαβε έκκληση προς τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να εκκενώσουν, αναφέροντας σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο: «Αυτήν τη στιγμή, έχουμε λάβει αναφορά ότι "υπάρχουν ανθρώπινες και υλικές ζημιές"».

Κάτοικοι 11 πόλεων καλούνται να εκκενώσουν

Έχουν εκδοθεί συστάσεις εκκένωσης για τους κατοίκους σε 11 πόλεις στην επαρχία Ιγουάτε, όπου προβλέπεται να χτυπήσουν τα μεγαλύτερα κύματα.

Οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από τις ακτές και τις όχθες ποταμών και να καταφύγουν σε υψηλότερα σημεία.

Επίσης προειδοποίησε για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις για περίπου μία εβδομάδα.

Το εφιαλτικό σενάριο

Η Ιαπωνία παραμένει τραυματισμένη από τον σεισμό μεγέθους 9 βαθμών της 11ης Μαρτίου 2011 που συνοδεύτηκε από τσουνάμι και προκάλεσε τον θάνατο ή την εξαφάνιση 18.500 ανθρώπων.

Εκείνος ο σεισμός που έπληξε τις ιαπωνικές ακτές στον Ειρηνικό προήλθε από το ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στην δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό και είναι μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων σημειώνονται περί τις 1.500 σεισμικές δονήσεις ετησίως. Οι περισσότερες είναι μικρές, αν και οι ζημιές ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία και το εστιακό βάθος.