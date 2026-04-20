Η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την άρση ασυλίας των δύο «γαλάζιων» με την Ολομέλεια να καλείται πλέον να λάβει τις τελικές αποφάσεις την Τετάρτη, τόσο για τους δύο προαναφερόμενους όσο και για τους υπόλοιπους 11 της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις άρσεις ασυλίας των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τη δικογραφία που διαβίβασε για τους δύο βουλευτές της ΝΔ η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου έδωσε το παρών, ζητώντας την άρση ασυλίας του αν και όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό στην περίπτωσή του. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, ωστόσο η ένταση αποκλιμακώθηκε σύντομα.

«Δεν έχει πολιτική χροιά»

Νωρίτερα, εισερχόμενος στην αίθουσα, ο κ. Αθανασίου μιλώντας σε δημοσιογράφους υποστήριξε πως «δεν υπάρχει αδίκημα», ενώ άφησε αιχμές για τους χειρισμούς της ευρωπαϊκής εισαγγελίας διερωτώμενος: «Απορώ, πώς την έστειλε τη δικογραφία;».

Ερωτηθείς για όσα του καταλογίζονται απάντησε: «Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή». Εκτίμησε σε κάθε περίπτωση πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία «δεν έχει πολιτική χροιά».

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, κατέθεσε υπόμνημα σημειώνοντας πως δεν «εκτέλεσε ουδεμία παράνομη πράξη» και πως «σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η δήλωση Χατζηβασιλείου

Ειδικότερα, στην δήλωσή του ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με το υπ’ αριθμόν 4758/16.04.2026 έγγραφό σας, σύμφωνα με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, δηλώνω ότι στη σχετική εισερχόμενη προς εμένα τηλεφωνική επικοινωνία, κινήθηκα αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα ενάντια των συμφερόντων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για υπόθεση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου). Το ανωτέρω νόμιμο αίτημα κατατέθηκε από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και, τελικώς, απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτερον ουδέν.

Επιπλέον, στο ίδιο το κείμενο της σχετικής δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρεται επί λέξει ότι δεν στοιχειοθετείται, έστω και σε μορφή απόπειρας, αδίκημα σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων, ενώ προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν έχω ουδεμία σχέση με τις παράνομες ενέργειες που είχαν λάβει χώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις οποίες διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Παρ’ όλα αυτά, δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μία πράξη που δεν συντελέστηκε. Με δεδομένη την εγκυμοσύνη της αιτούσας και την κατάθεση όλων των σχετικών νόμιμων ιατρικών πιστοποιητικών στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις, είναι σαφές ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε αυτή τη δήλωση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προβλεπόμενη διαδικασία».