Καθώς ο νομικός και πολιτικός κλοιός της υπόθεσης Predator σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβερνητική θέση με κάθε νέα αποκάλυψη γίνεται καθημερινά δυσκολότερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας, ένας αλλοδαπός απόστρατος αξιωματικός στρέφεται ευθέως κατά του πρωθυπουργού με ξεκάθαρες απειλές για αποκαλύψεις και η κυβερνητική απάντηση σε αυτό που η αντιπολίτευση αποκαλεί ωμό εκβιασμό είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Ένας άλλος ασφαλής δείκτης, πέραν της κυβερνητικής αφωνίας, του πόσο δύσκολη έχει γίνει η θέση του Μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση των υποκλοπών είναι και η παρατηρούμενη διαδικτυακή καταιγίδα ψευδών πληροφοριών για το Predator και τους στόχους του, σε μια προφανή όσο και απέλπιδα προσπάθεια χειραγώγησης του λιγότερο πληροφορημένου και πολιτικοποιημένου μέρους της κοινής γνώμης. Έτσι, τις τελευταίες 10 ημέρες παρατηρείται μία υπερβολική αύξηση στην προπαγάνδα που διοχετεύεται σε φιλοκυβερνητικά sites και κοινωνικά δίκτυα από εντός ή εκτός εισαγωγικών δημοσιογράφους, σχολιαστές και influencers. Η αύξηση αυτή είναι τόσο ποσοτική, όσο και ποιοτική: Μια σειρά από λογαριασμούς διαδίδουν τα ίδια ακριβώς ψέματα καθημερινά, με αυξανόμενη μάλιστα τάση ως προς την συχνότητα του φαινομένου, αλλά και τον πολιτικό κυνισμό που υποκρύπτει.

Ας δούμε συνοπτικά σε τίτλους τα βασικότερα σημεία της φιλοκυβερνητικής προπαγάνδας και ποια είναι η αλήθεια:

Προπαγάνδα: Από τους 87 στόχους του Predator μόνο οι 5 πάτησαν το link και παρακολουθήθηκαν και αυτοί ήταν ιδιώτες. Οι υπόλοιποι σύμφωνα με την δικαστική απόφαση δεν το πάτησαν, άρα καμία κατασκοπεία δεν υπήρξε.

Αλήθεια: Από τους 87 στόχους του Predator μόνο οι 8 απάντησαν αν πάτησαν το link και από αυτούς τους 8 οι 5 το πάτησαν. Οι υπόλοιποι 79 κατά βάση κρύβονται και δεν απαντούν: Αν και έλαβαν ατομική επιστολή από την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι έγιναν στόχοι του Predator, όλοι αυτοί οι κορυφαίοι πολιτικοί και στρατιωτικοί δεν έχουν συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές και με την Δικαιοσύνη για να βοηθήσουν την διαλεύκανση της υπόθεσης. Ποιούν την νήσσαν. Άλλος τρόπος να μάθουμε αν το πάτησαν δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, η δικαστική απόφαση δεν λέει πουθενά ότι προέκυψε από κάποιο στοιχείο ότι οι υπόλοιποι 79 δεν πάτησαν το link γιατί δεν το ξέρουμε γιατί αρνούνται να μας το πουν. Διαπιστώνει το αρνητικό: ότι δεν προέκυψε αν το πάτησαν ή αν δεν το πάτησαν και ζητά αυτό ακριβώς να διερευνηθεί.

Φανταστείτε δηλαδή ότι κάποιος πυροβολεί σε βάρος όλων των υπουργών και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Βλέπουμε τις σφαίρες να φεύγουν, αλλά δεν ξέρουμε αν πέτυχαν τον στόχο τους, γιατί τα θύματα της επίθεσης αντί να μεταβούν στο νοσοκομείο, ή στην αστυνομία ή τέλος πάντων να μας δηλώσουν ότι είναι καλά, έχουν εδώ και 3 χρόνια … εξαφανιστεί και αρνούνται να μας πουν αν ζουν ή όχι! Και αντί να ασχολούμαστε με την απόπειρα (ή το τετελεσμένο έγκλημα) κάποιοι να θέλουν να μας πείσουν ότι δεν έγινε τίποτα.

Ακριβώς λόγω αυτής της άρνησης των κυβερνητικών στελεχών, οι 4 κατηγορούμενοι προστατεύτηκαν και γλύτωσαν μέχρι στιγμής τα χειρότερα: Κατηγορήθηκαν για απόπειρες και καταδικάστηκαν για απόπειρες, αντί για τετελεσμένες πράξεις. Την ίδια στιγμή, κάθε νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο οι στόχοι του Predator προτιμούν την σιωπή και αρνούνται να μας πουν αν έπεσαν θύματα ή όχι (hint: αν δεν είχαν πέσει θύματα θα ήταν πολύ απλό να το δηλώσουν). Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ένας από τους 5 που πάτησαν το link είναι ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρ. Σπίρτζης, ο οποίος μάλιστα δήλωσε ότι είχε και ευαίσθητες πληροφορίες σε ηλεκτρονικά αρχεία στο κινητό του – ιδού μια πράξη κατασκοπείας. Είναι επίσης σημαντικό να ειπωθεί ότι και η απόπειρα κατασκοπείας είναι μία εξίσου σοβαρή αξιόποινη πράξη σε αντίθεση με όσα διαδίδουν τα γαλάζια τρολ …

Προπαγάνδα: Ο Νίκος Ανδρουλάκης γιατί μας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια με ισχυρισμούς ότι παρακολουθήθηκε αφού αποδείχθηκε ότι δεν πάτησε το link του Predator;

Αλήθεια: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τον Ιούλιο του 2022 μία μήνυση για απόπειρα παγίδευσης του τηλεφώνου του με το Predator, στην οποία ρητά αναφέρει ότι δεν πάτησε το link και δεν ολοκληρώθηκε η παγίδευση. Ουδέποτε είπε κάτι το διαφορετικό. Διερευνώντας τις επόμενες ημέρες η ΑΔΑΕ την μήνυση Ανδρουλάκη «έπεσε» πάνω στις διατάξεις παρακολούθησής του από την ΕΥΠ – μία παρακολούθηση που (αν και κακώς αποκαλείται «νόμιμη επισύνδεση») στην πραγματικότητα ποτέ δεν αποδείχθηκε αν πράγματι ήταν νόμιμη διότι ποτέ δεν δόθηκε από την ΕΥΠ, με ευθύνη του Πρωθυπουργού, στον Νίκο Ανδρουλάκη ο υπηρεσιακός φάκελος της παρακολούθησής του, αν και αυτό ακριβώς διέταξε το ΣτΕ να γίνει. Ο λόγος είναι προφανής και τον έχει παραδεχτεί και ο Πρωθυπουργός στην γνωστή δήλωσή του: δεν υπήρχε καμία νόμιμη αιτία να παρακολουθηθεί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άρα αυτή δεν ήταν νόμιμη. Η μεν κυβέρνηση περιφρονεί ακόμα και σήμερα την απόφαση του ΣτΕ για να γλυτώσει τον εξευτελισμό που θα υποστεί όταν γίνει γνωστό ότι όλα έγιναν παράνομα, ο δε Ν. Ανδρουλάκης έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά αυτής της άρνησης της κυβέρνησης. Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγινε στόχος του κέντρου ΕΥΠ-Predator χωρίς κανένα νόμιμο λόγο και αυτό, σε αντίθεση με την προπαγάνδα που διασπείρουν τα γαλάζια τρολ, δεν είναι αποδεκτό σε μια δημοκρατία που λειτουργεί κανονικά.

Προπαγάνδα: Η Δικαιοσύνη ερεύνησε ενδελεχώς την υπόθεση και δεν βρήκε καμία ένδειξη κατασκοπείας και καμία σύνδεση της ΕΥΠ με το Predator.

Αλήθεια: Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ζήσης, μετά από προκαταρκτική εξέταση, πράγματι συνέταξε το γνωστό πόρισμα (ορθότερα: διάταξη) που έθεσε την υπόθεση στο αρχείο ως προς την ΕΥΠ. Η διάταξη αυτή, που ούτως ή άλλως δεν παράγει δεδικασμένο και μπορεί να αναθεωρηθεί εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχει: Ανατράπηκε πλήρως από την ζωντανή ακροαματική διαδικασία των 40 συνεδριάσεων στο Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, το Δικαστήριο έκανε όσα δεν έγιναν στην προδικασία για την διερεύνηση της υπόθεσης. Κάλεσε επιπλέον μάρτυρες, ζήτησε έγγραφα που δεν είχαν ζητηθεί, έθεσε ερωτήματα που δεν είχαν τεθεί. Κατέληξε δε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για περαιτέρω εμπλοκή προσώπων στα αδικήματα που διερευνούσε, μεταξύ των οποίων και ενός τουλάχιστον προσώπου συνδεόμενου με την ΕΥΠ. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης του εγκλήματος της κατασκοπείας, που είχε συνοπτικά απορρίψει χωρίς καμία ουσιαστική έρευνα ο Άρειος Πάγος. Κατά συνέπεια, η Δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά την υπόθεση και ουδόλως έχει απορρίψει την εμπλοκή της ΕΥΠ ή την τέλεση κατασκοπίας, παρά το τείχος σιωπής που έχει ορθώσει η κυβερνητική πλευρά.

Προπαγάνδα: Οι πολιτικοί της ΝΔ (υπουργοί κλπ) που δεν προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη για το Predator δεν χρειαζόταν νομικά να κάνουν κάτι γιατί ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη αυτεπάγγελτη έρευνα.

Αλήθεια: Η ηθελημένη αδράνεια των στόχων του Predator οδήγησε στο να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη για μία από τις τρεις αξιόποινες πράξεις που αντιμετώπιζαν οι κατηγορούμενοι, αυτής του άρθρου 370Β ΠΚ, η οποία διώκεται μόνο μετά από έγκληση του παθόντος, γεγονός που προφανώς οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ενώ πολλοί από αυτούς είναι και νομικοί. Κατά συνέπεια, η συνειδητή αυτή στάση τους προστάτευσε από επιπλέον ποινές τους κατηγορούμενους, οι οποίοι ειδικά για την συγκεκριμένη πράξη καταδικάστηκαν μόνο για δύο πρόσωπα (Νίκο Ανδρουλάκη και Θανάση Κουκάκη) που κατέθεσαν εμπρόθεσμα έγκληση. Ακόμα σημαντικότερο όμως είναι ότι με το να μην εμφανίζονται όλοι αυτοί στην Δικαιοσύνη και να μην συνεργάζονται ως προς τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν αποσπαστεί από τα κινητά τους τηλέφωνα, προστατεύουν τους κατηγορούμενους και τους συνεργούς τους από ενδεχομένως κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για κατασκοπία ή για παραβίαση της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών (άρθρο 292Α ΠΚ).

Υ.Γ. Ενώ ολοκλήρωνα το κείμενο αυτό, ενημερώθηκα ότι ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Λοβέρδος εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και ισχυρίστηκε ότι τάχα υπάρχει κάποιο … «δεύτερο πόρισμα» του Αντεισαγγελέα Ζήση ειδικά για το θέμα της κατασκοπείας (!!!), που καταλήγει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Θα ήταν πραγματικά κάτι ασυνήθιστο μετά από 4 χρόνια ενασχόλησης με μια υπόθεση να έχει ξεφύγει από όλους μας κάτι το τόσο συνταρακτικό, αλλά φυσικά δεν έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι κανένα τέτοιο πόρισμα δεν υπάρχει και όσα ανέφερε ο Αν. Λοβέρδος είναι παντελώς ανυπόστατα. Η αλήθεια είναι ότι όχι απλά δεν καταπιάστηκε ο κ. Ζήσης με το θέμα της κατασκοπείας, αν και υπήρχε ως κατηγορία στις μηνύσεις, αλλά το μόνο που αφιέρωσε στο 287 σελίδων πόρισμά του στο εν λόγω έγκλημα είναι 3 αράδες και συγκεκριμένα τις δύο τελευταίες αράδες της σελίδας 278 και την πρώτη αράδα της σελίδας 279 (!), όπου αναφέρει επί λέξη και χωρίς καμία άλλη αιτιολόγηση – τεκμηρίωση τα εξής: «Εφαρμογή ακόμη των λοιπών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που επικαλούνται οι εγκαλούντες – αναφέροντες δεν συντρέχει εν προκειμένω και δη των άρθρων 148ΠΚ (Κατασκοπία), 370Γ, 370Δ, 370Ε ΠΚ ενόψει του ότι αποτελούν προσβολές άλλων εννόμων αγαθών». Έτσι απλά, αναιτιολόγητα και δίκην αξιώματος. Δεν το λες και δεμένο το πόρισμα στο σημείο αυτό…

(Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ)