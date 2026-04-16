Σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με φόντο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για το κράτος δικαίου. Ο κ. Σακελλαρίδης από πλευράς Νέας Αριστεράς κατηγόρησε ευθέως τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «δεν βρήκε ούτε μία λέξη για την κατάσταση του κράτους δικαίου και κατέφυγε σε μία πρωτοφανή χυδαιότητα για να το καλύψει. Για να αποφύγει να απολογηθεί για τον θεσμικό εκτροχιασμό που έχει σημαδέψει τη θητεία του, δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την προσωπική περιπέτεια υγείας του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη. Αλήθεια, όταν παρακολουθούταν με Predator κάθε πτυχή της ιδιωτικής ζωής πολιτικών αρχηγών, κορυφαίων Υπουργών της κυβέρνησής του, της ηγεσίας του στρατού, δημοσιογράφων και δικαστικών, τότε η ιδιωτική ζωή όλων αυτών δεν παραβιαζόταν; Όλοι αυτοί δεν δέχονταν πίεση;».

Και συνεχίζοντας τόνισε ότι «όταν όσοι και όσες ασκούν κριτική στην αντι-μεταναστευτική πολιτική στιγματίζονται ως «εθνικοί μειοδότες», «τουρκόσποροι» και «προδότες» από τις στρατιές τρολ της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από Υπουργούς της κυβέρνησης, τότε αυτό θεωρείται «κριτική» και όχι διασυρμός; Όταν η κυβέρνηση επιτίθεται σε Ράμμο, Μενουδάκο, Παπανικολάου, Παπανδρέου και μία σειρά από δημόσιους λειτουργούς που ασκούν έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία, τότε όλα καλά; Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει οργανώσει έναν παρακρατικό μηχανισμό όπως η «Ομάδα Αλήθειας» που σκυλεύει και συκοφαντεί τους πολιτικούς αντιπάλους, τότε αυτό τι σημαίνει;»

«Σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει κανένα όριο και είναι έτοιμος να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα για όσους και όσες τού ασκούν αντίλογο. Και σήμερα κρύβεται πίσω από την προσωπική περιπέτεια υγείας του κ. Μυλωνάκη για να επιτεθεί και να συσπειρώσει τους βουλευτές του» καταλήγει το σχόλιο του κ. Σακελλαρίδη.

Κλείνοντας, ο κ. Σακελλαρίδης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «δεν έχει κόκκινες γραμμές» και τον χαρακτήρισε «επικίνδυνο», ζητώντας λογοδοσία για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης.

