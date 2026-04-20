Την αντίδρασή της για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έκανε γνωστή στους αρμόδιους φορείς η ΕΣΑμεΑ.

Επιστολή με τις αντιδράσεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά με το φετινό πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ., στους αρμόδιους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρει η ΕΣΑμεΑ, για ακόμη μία χρονιά ως δικαιούχοι ωφελούμενοι θεωρούνται τα τέκνα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόρου ζωής, χωρίς ημέρες εργασίας και αποκλείονται από ωφελούμενοι τα τέκνα των δικαιούχων που έχουν αναπηρία 50% έως 66%.

Επιπλέον, ως συνοδοί θεωρούνται τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Συνεχίζει λέγοντας πως «Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους βιώνουν ακραία φτωχοποίηση και έχουν να αντιμετωπίσουν την αλματώδη αύξηση του κόστους ζωής σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στην υγεία και δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών διαβίωσης, ούτε των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η αναπηρία.

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα του 2ου Δελτίου του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., με τίτλο «Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα», από τα οποία αναδεικνύεται η διεύρυνση των ανισοτήτων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, καθώς και η επιμονή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρά τη γενικότερη βελτίωση ορισμένων κοινωνικοοικονομικών δεικτών στη χώρ«.

Προσθέτει πως η ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης επιβάλλει την ύπαρξη ειδικής και ουσιαστικής μέριμνας για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους.

Για το λόγο αυτό η ΕΣΑμεΑ ζητά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 10556 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών που υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027 και την λήψη μέτρων προκειμένου να: