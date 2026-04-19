Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 19ης Απριλίου με μεγάλο χρηματικό έπαθλο περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από 19 τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 17, 23, 37, 45 και Τζόκερ το 7.
Το 20ο διαδοχικό τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση. Τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη (4+1) συνολικά 23 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ. Μετά το νέο τζακ ποτ, το μεγάλο χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σε τουλάχιστον 5,9 εκατ. ευρώ για την κλήρωση της Τρίτης (21/4).
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)