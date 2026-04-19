Τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 19ης Απριλίου με μεγάλο χρηματικό έπαθλο περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από 19 τζακ ποτ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 17, 23, 37, 45 και Τζόκερ το 7.

Το 20ο διαδοχικό τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση. Τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη (4+1) συνολικά 23 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ. Μετά το νέο τζακ ποτ, το μεγάλο χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σε τουλάχιστον 5,9 εκατ. ευρώ για την κλήρωση της Τρίτης (21/4).

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=1xjb7cOUOGQ}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: