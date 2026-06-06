Το Υπουργείο Παιδείας λίγο μετά τις 10 ανακοίνωσε τα θέματα της σημερινής εξέτασης που «έπεσαν» σε κάθε μάθημα.

Συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, η διαδικασία των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Πρόκειται για αντικείμενα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και αποτελούν βασικό μέρος της αξιολόγησης των μαθητών των αντίστοιχων ειδικοτήτων.Η διάρκεια εξέτασης για όλα τα μαθήματα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπεται τετράωρη εξέταση λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του μαθήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους υποψηφίους του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, καθώς το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον εξοπλισμό που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα όργανα σχεδίασης, ενώ απαγορεύεται η χρήση βοηθημάτων όπως στένσιλ, κλιμακόμετρα, μοιρογνωμόνια, αριθμομηχανές και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο. Η κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων μέσα στην αίθουσα μπορεί να επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ακόμη και μηδενισμό του γραπτού.

Καθώς η εξεταστική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους υποψηφίους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να διαβάσουν προσεκτικά τα θέματα και να διαχειριστούν σωστά τον χρόνο τους. Η καλή προετοιμασία, η συγκέντρωση και η αυτοπεποίθηση αποτελούν σημαντικά εφόδια για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Αυτά είναι τα σημερινά θέματα σε Ηλεκτροτεχνία, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμό Η/Υ, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Το Υπουργείο Παιδείας λίγο μετά τις 10 ανακοίνωσε στην σελίδα του τα θέματα της σημερινής εξέτασης σε κάθε μάθημα.

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