Οι μαθητές ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας για τις Πανελλήνιες 2026 - Πού θα δείτε τα θέματα που «έπεσαν» και τις απαντήσεις.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας, μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μαθήματα αυτά αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις επιμέρους ειδικότητες.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Πρόκειται για μαθήματα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αντίστοιχες ειδικότητες, καθώς αξιολογούν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και την ικανότητα εφαρμογής τους σε πρακτικά ζητήματα του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η έναρξη των εξετάσεων έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες για τα περισσότερα μαθήματα, ενώ στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο η εξέταση διαρκεί τέσσερις ώρες, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σχεδιασμού και αποτύπωσης.

Καθώς οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας συνεχίζονται, οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους υποψηφίους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στους επόμενους στόχους τους, χωρίς να εγκλωβίζονται σε σκέψεις για τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η σωστή ξεκούραση, η οργάνωση του διαβάσματος και η διατήρηση της ψυχραιμίας αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου.

Οι Πανελλήνιες 2026 αποτελούν αναμφίβολα μια σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία, όμως δεν καθορίζουν από μόνες τους το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Η προσπάθεια, η επιμονή και η συνεχής αναζήτηση γνώσης παραμένουν τα σημαντικότερα εφόδια για κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα προκύψει στο τέλος της εξεταστικής διαδρομής.

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Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τα αντικείμενα που μηδενίζουν το γραπτό στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο θα χρησιμοποιήσουν κόλλες Γραμμικού Σχεδίου και πρέπει να δώσουν προσοχή στα κάτωθι σημεία:

Για το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο δίνεται στους υποψήφιους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 0,50 μ. Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 0,50 μ. Χ 0,58 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων ανάλογων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, περίπου σε διάσταση Α4), μολύβια (μηχανικά κ.λπ) με διαφορετική σκληρότητα και πενάκια μαύρης μελάνης για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα

σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - καμπάνα κ.λπ.), καθώς και μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.

Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ σε Ηλεκτροτεχνία, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ και εν συνεχεία ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων θα δοθούν από τον ΟΕΦΕ