Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα οι υποψήφιοι στο μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για να μην κινδυνεύσουν να μηδενιστεί το γραπτό τους.

Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) συνεχίζουν τις Πανελλήνιες 2026 μεταξύ άλλων και με το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, ένα από τα πιο απαιτητικά αντικείμενα της εξεταστικής διαδικασίας, το οποίο συνδυάζει τεχνική ακρίβεια, σχεδιαστική ικανότητα και αυστηρή τήρηση κανόνων. Η εξέταση ξεκινά στις 08:30 π.μ., ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο έως τις 08:00 π.μ. Η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη, καθώς μετά την έναρξη της εξέτασης δεν επιτρέπεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο μάθημα η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Το μάθημα απαιτεί σωστή προετοιμασία και κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν σχέδια με ακρίβεια και σαφήνεια. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους πινακίδα σχεδίασης κατάλληλων διαστάσεων, μολύβια διαφορετικής σκληρότητας, πένες μαύρης μελάνης, τρίγωνα, ταυ ή παραλληλογράφο, διαβήτη, υποδεκάμετρο, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ξύστρα και πρόχειρο χαρτί σχεδίασης, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του θέματος.

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τα αντικείμενα που μηδενίζουν το γραπτό στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο θα χρησιμοποιήσουν κόλλες Γραμμικού Σχεδίου και πρέπει να δώσουν προσοχή στα κάτωθι σημεία:

Για το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο δίνεται στους υποψήφιους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 0,50 μ. Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 0,50 μ. Χ 0,58 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων ανάλογων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, περίπου σε διάσταση Α4), μολύβια (μηχανικά κ.λπ) με διαφορετική σκληρότητα και πενάκια μαύρης μελάνης για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα

σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - καμπάνα κ.λπ.), καθώς και μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.