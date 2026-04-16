«Η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει μόλις φύγετε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου. Με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι και θα ελεγχθεί συμβάση-συμβάση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα εναντίον του πρωθυπουργού και αιχμές για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος καταφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ακολουθεί «τις πιο φαύλες και πιο πελατειακές πρακτικές» και υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει οδηγήσει τη χώρα σε «πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση».

Όσον αφορά την υπόθεση Λαζαρίδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «προσωπικό ρουσφέτι του πρωθυπουργού» και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει εάν ο διορισμός ήταν παράνομος, σημειώνοντας πως η σημερινή ανάρτηση του τελευταίου περί επιστροφής μισθών συνιστά «ομολογία ενοχής».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «κορωνίδα της διαφθοράς», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έκανε τη Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «πρώην ευρωπαϊστές που μετατράπηκαν σε αντιευρωπαϊστές γιατί θίγονται οι καρέκλες τους», ενώ άσκησε σφοδρή κριτική και στον Άδωνι Γεωργιάδη για την επίθεση που εξαπέλυσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί τοξικότητας, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην υπόθεση της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ, λέγοντας ότι την επόμενη ημέρα της καταγγελίας του στον Άρειο Πάγο «στελέχη της ΝΔ μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας και για ενδοοικογενειακές βίες και άλλες αθλιότητες». «Λίγο ντροπή να μιλάτε για τοξικότητα. Είστε το παρακράτος», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι «Predator και ΕΥΠ πήγαιναν χέρι-χέρι».

Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε αγωγή κατά του πρώην Ισραηλινού αξιωματούχου Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος όπως είπε έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέξει αν θέλει να μείνει στην ιστορία ως «Έλληνας Νίξον ή Έλληνας Ορμπαν», υποστηρίζοντας ότι όποια κι αν είναι η επιλογή του, «το αποτέλεσμα θα είναι η έξοδος από την εξουσία», καθώς «κανένας λαός δεν δέχεται παρακρατικές πρακτικές».

«Τους ανασχηματισμούς τους αποφασίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και το κλειδί για τις πολιτικές εξελίξεις το κρατάει στο χέρι του ο Ταλ Ντίλιαν. Αποτελεί μονόδρομο να παραιτηθείτε και να πάμε σε εκλογές. Ο μόνος εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας είναι η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κλείνοντας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhugbxvgazdl?integrationId=40599y14juihe6ly}