Αναφερόμενος σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ντοκουμέντο» εναντίον του Γιώργου Μυλωνάκη, ο πρωθυπουργός, ανέφερε πως όταν συνάντησε τον συνεργάτη του μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού πρωτοσέλιδου, τον είδε «πιο ταραγμένο από ποτέ», να προσπαθεί να αποδείξει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι ψευδείς και συκοφαντικές.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και με έντονα προσωπικό ύφος τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την περιπέτεια υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη καταγγέλλοντας «δολοφονικό βούρκο» στην πολιτική ζωή και στοχοποιώντας δημοσιεύματα και την αντιπολίτευση.

Αναφερόμενος σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ντοκουμέντο» εναντίον του Γιώργου Μυλωνάκη, ο πρωθυπουργός, ανέφερε πως όταν συνάντησε τον συνεργάτη του μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού πρωτοσέλιδου, τον είδε «πιο ταραγμένο από ποτέ», να προσπαθεί να αποδείξει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι ψευδείς και συκοφαντικές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον ίδιο τον Μυλωνάκη να κάνει λόγο για «σκευωρία» και να προαναγγέλλει νομικές κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να πληγεί τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση . «Έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, για να φτάσει ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του», διερωτήθηκε, απευθυνόμενος σε κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια κατάσταση όπου «οι λέξεις γίνονται σφαίρες», υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση έχει ξεπεράσει τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και πλήττει την αξιοπρέπεια ανθρώπων και οικογενειών.

Μένοντας στο ζήτημα της εφημερίδας, ο πρωθυπουργός στράφηκε ευθέως κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, κατηγορώντας τον ότι αξιοποιεί τέτοιου είδους δημοσιεύματα για πολιτικό όφελος.

«Είναι τα ίδια μέσα που πυροβόλησαν τη γυναίκα μου και επιχείρησαν να διαλύσουν την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για «επανάληψη αθλιοτήτων» που στοχοποιούν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και συνεργάτες, βουλευτές και οικογένειες.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τη Χάνα Άρεντ, τονίζοντας ότι «η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς τον φασισμό» και υπογράμμισε την ανάγκη για αυτοκριτική από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, επισημαίνοντας ότι η ένταση και η τοξικότητα του δημόσιου λόγου αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατική λειτουργία.

