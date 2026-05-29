Στη δωρεάν γραμμή στήριξης 1550 αναφέρθηκε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, με αφορμή την έναρξη των Πανελληνίων.

Μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν σήμερα τις Πανελλήνιες απηύθυνε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι’ αυτό θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό.

Αν αυτές τις ημέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, δημιουργήσαμε τη δωρεάν γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας, ώστε να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την απαιτητική περίοδο.

Πιστέψτε στον εαυτό σας. Καλή επιτυχία σε όλους».

