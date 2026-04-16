Αναφερόμενος στις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός αν και αναγνώρισε τον θεσμικό ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας κατήγγειλε «επιλεκτικές διαρροές» και «ελέγχους σε δόσεις» που, όπως υποστήριξε, δημιουργούν στρεβλές εντυπώσεις και τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.

Αιχμές για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συνολική αντεπίθεση στην κριτική της αντιπολίτευσης για το κράτους δικαίου εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρωτολογία του κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Αναφερόμενος στις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός αν και αναγνώρισε τον θεσμικό ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας κατήγγειλε «επιλεκτικές διαρροές» και «ελέγχους σε δόσεις» που, όπως υποστήριξε, δημιουργούν στρεβλές εντυπώσεις και τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Παράλληλα, μίλησε για «επιπόλαιες διαπιστώσεις» που αμαυρώνουν πρόσωπα πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση και ζήτησε σαφείς και γρήγορες απαντήσεις ως προς το ποιες υποθέσεις θα οδηγηθούν στο ακροατήριο και ποιες θα τεθούν στο αρχείο.

Ο πρωθυπουργός άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση θεσμών και υποθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή και καλώντας σε σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας.

Για το κράτους δικαίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αποδομήσει την κριτική της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη έννοια που δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πολιτικό σύνθημα. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, επικαλούμενος αξιολογήσεις διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, και ανέδειξε παρεμβάσεις της κυβέρνησης που, όπως είπε, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, ενώ υπερασπίστηκε τις αλλαγές που έχουν γίνει στη λειτουργία του κράτους.

Η ομιλία έκλεισε σε έντονα προσωπικό και φορτισμένο τόνο, με αναφορά στον Γιώργο Μυλωνάκη και την περιπέτεια υγείας του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «δολοφονικό βούρκο που πνίγει την αξιοπρέπεια» ενώ έκανε ειδική αναφορά σε δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento, τα οποία όπως υποστήριξε στοχοποίησαν τον στενό του συνεργάτη, περιγράφοντάς τον ως ιδιαίτερα ταραγμένο και υπό πίεση να αποδείξει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι ψευδείς.

Κλείνοντας, τόνισε πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται οικογένειες, συνεργάτες και παιδιά που όπως σημείωσε, δεν μπορεί να συνεχίσουν να γίνονται μέρος μιας «ζούγκλας αθλιότητας» που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο.