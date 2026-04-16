Με ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο πρωθυπουργός στον Γιώργο Μυλωνάκη που από χτες νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Σε βαρύ κλίμα, λόγω της περιπέτειας υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ξεκινά η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την κατάσταση του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του ευχόμενος «θερμά περαστικά» στον Γιώργο Μυλώνακη για την περιπέτεια της υγείας του.

«Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία» είπε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε μετάθεση της συζήτησης λόγω της περιπέτειας υγείας του υφυπουργού.

«Θεώρησα επιβεβλημένο να γίνει αυτή η συζήτηση γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και τις συνέπειες που αυτή η τοξικότητα που αναδύεται συνολικά μπορεί να έχει όχι μόνο στις πολιτικές συμπεριφορές αλλά και στις προσωπικές ζωές όσων ασχολούνται με την πολιτική» είπε ο πρωθυπουργός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε live λεπτό προς λεπτό την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή