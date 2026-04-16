Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη στη Βουλή

Συζήτηση «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Η συγκεκριμένη διαδικασία, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και βάσει του άρθρου 143 του Κανονισμού της Βουλής, ζητήθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την ομιλία του πρωθυπουργιού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νίκος Ανδρουλάκης

Μια από τις πιο κρίσιμες κοινοβουλευτικές μάχες της πολιτικής του διαδρομής θα δώσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο το θέμα των υποκλοπών και της χρήσης του παράνομου λογισμικού Pretador. Η μάχη είναι κρίσιμη για πολλαπλούς λόγους, πρωτίστως όμως γιατί πρόκειται για ένα θέμα που έχει πάρει εδώ και χρόνια στην πλάτη του ο κ. Ανδρουλάκης και το οποίο εκ των πραγμάτων στριμώχνει προσωπικά τον πρωθυπουργό όσο κανένα άλλο.

Ταυτόχρονα, όμως, η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι σημαντική από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει σήμερα να σηκώσει ουσιαστικά όλο το βάρος της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ιδίως από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά βρίσκονται σε μια φάση σχεδόν μεταβατική, εν αναμονή και των επόμενων κινήσεων του κ. Τσίπρα. Στην πράξη ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο μόνος αντίπαλος απέναντι στον πρωθυπουργό και η σημερινή μέρα είναι η ιδανική για να δείξει αν όντως μπορεί να σταθεί στο πιο υψηλό επίπεδο. Απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα κατάθεσης πρότασης μομφής, άλλωστε δεν υπήρξε και ποτέ, από τη στιγμή που στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δώρο για τον πρωθυπουργό, σε μια φάση που η κοινοβουλευτική του ομάδα σπαράσσεται από εσωτερικές συγκρούσεις. Οπότε το τελευταίο που θα ήθελε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν να συσπειρώσει την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.

