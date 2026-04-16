Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη στη Βουλή

Η συγκεκριμένη διαδικασία, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και βάσει του άρθρου 143 του Κανονισμού της Βουλής, ζητήθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη.
Η συζήτηση ξεκίνησε με την ομιλία του πρωθυπουργιού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Νίκος Ανδρουλάκης
Μια από τις πιο κρίσιμες κοινοβουλευτικές μάχες της πολιτικής του διαδρομής θα δώσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο το θέμα των υποκλοπών και της χρήσης του παράνομου λογισμικού Pretador. Η μάχη είναι κρίσιμη για πολλαπλούς λόγους, πρωτίστως όμως γιατί πρόκειται για ένα θέμα που έχει πάρει εδώ και χρόνια στην πλάτη του ο κ. Ανδρουλάκης και το οποίο εκ των πραγμάτων στριμώχνει προσωπικά τον πρωθυπουργό όσο κανένα άλλο.
Ταυτόχρονα, όμως, η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι σημαντική από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει σήμερα να σηκώσει ουσιαστικά όλο το βάρος της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ιδίως από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά βρίσκονται σε μια φάση σχεδόν μεταβατική, εν αναμονή και των επόμενων κινήσεων του κ. Τσίπρα. Στην πράξη ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο μόνος αντίπαλος απέναντι στον πρωθυπουργό και η σημερινή μέρα είναι η ιδανική για να δείξει αν όντως μπορεί να σταθεί στο πιο υψηλό επίπεδο. Απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα κατάθεσης πρότασης μομφής, άλλωστε δεν υπήρξε και ποτέ, από τη στιγμή που στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δώρο για τον πρωθυπουργό, σε μια φάση που η κοινοβουλευτική του ομάδα σπαράσσεται από εσωτερικές συγκρούσεις. Οπότε το τελευταίο που θα ήθελε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν να συσπειρώσει την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.
Στο βήμα η Π. Πέρκα13:12:28
Στο βήμα ανέβηκε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Π. Πέρκα.
Κουτσούμπας κατά ΠΑΣΟΚ: Ελεος με το δούλεμα13:00:12
Το πρόβλημα με το σημερινό κράτος δεν βρίσκεται με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, αλλά στον ίδιο τον χαρακτήρα που είναι εχθρικός προς τον πολίτη, συμπλήρωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
«Στην πρότασή του για τη διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης το ΠΑΣΟΚ κάνει κριτική στον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση της ΝΔ. Σωστά, αλλά να ρωτήσω κάτι; Από πού ξεφύτρωσε το ΠΑΣΟΚ; Θα μας τρελάνετε; Αυτά δεν κάνατε μαζί με τη ΝΔ;», τόνισε.
«Πόσα σκάνδαλα στο παρελθόν είχαν τη σφραγίδα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ; Έλεος με το δούλεμα».
«Να βγουν στο φως οι ευθύνες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού»12:57:14
Οι εξελίξεις στο ζήτημα των υποκλοπών επιβεβαιώνει ότι μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο, τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.
«Απαιτούμε να ερευνηθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις, να βγουν στο φως οι ευθύνες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», ανέφερε.
Κουτσούμπας: Τα νέα στοιχεία ενοχοποιούν την κυβέρνηση της ΝΔ12:52:58
Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας, τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.
«Οι νέες δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνουν τη σαπίλα και το μέγεθος της βιομηχανίας ρουσφετιών που είχε στηθεί. Τα νέα στοιχεία ενοχοποιούν την κυβέρνηση της ΝΔ», τόνισε.
«Είναι τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεστε, κύριε Μητσοτάκη, ως σχολιαστής των εξελίξεων», πρόσθεσε.
«Είναι θράσος να μιλάτε για διαχρονικές παθογένειες και αστοχίες», τόνισε.
Στο βήμα ο Δ. Κουτσούμπας12:47:05
Στο βήμα ανέβηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Φάμελλος: Το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας12:46:11
«Το καθεστώς Μητσοτάκης έχει φέρει μεγάλη πληγή στην ελληνική δημοκρατία. Επιβάλλεται η παραίτηση της κυβέρνησης. Εχουμε κι άλλες αποκαλύψεις. Το ΠΑΣΟΚ θα αξιοποιήσει τον ρόλο της αξιωματική αντιπολίτευσης; Απαιτούμε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.
Φάμελλος για Predator: Σκάνδαλο Μητσοτάκη12:43:28
Το Predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, τόνισε, προσθέτοντας πως «το σκάνδαλο αυτό ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου από τον κ. Μητσοτάκη».
Φάμελλος: Είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός12:38:19
Είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός και δεν πρέπει να παραμένετε άλλο σε αυτή τη θέση, τόνισε ο Σ. Φάμελλος.
«Εσείς δεν κουκουλώσατε το σκάνδαλο των υποκλοπών με σκονάκια στην Εξεταστική. Σε μάρτυρες που θα εξεταστούν τώρα;», είπε.
«Οι απειλές Ντιλιαν ότι δεν θα μείνει σιωπηλός για πολύ ακόμα, είναι παζάρι για την ποινική του μεταχείριση. Σας προειδοποιώ: μην τολμήσετε», ανέφερε.
Φάμελλος: Η Αριστερά δεν χρωστάει σε κανέναν νταβατζή12:33:20
«Πρέπει να παραιτηθείτε γιατί είναι θέμα κοινωνικής και εθνικής προτεραιότητας. Πόσο ακόμα θα κρατάτε τον Μ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση; Μήπως αυτός κρατά τον Κ. Μητσοτάκη; Ο θρασύτατος Λαζαρίδης είναι η ακτινογραφία της ΚΟ του κ. Μητσοτάκη. Δεν ανεχόμαστε έναν υφυπουργό που υποτιμά τη νοημοσύνη και τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών», ανέφερε ο Σ. Φάμελλος.
«Το ξεκαθαρίζουμε. Όσο κι αν οι Γεωργιάδηδες και οι Λαζαρίδηδες πετούν λάσπη στην Αριστερά, η Αριστερά λέει αλήθειες γιατί δεν χρωστάει σε κανέναν νταβατζή. Να προσέχετε όταν πιάνετε στο στόμα σας την Αριστερά», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μητσοτάκης ηγείται παρακρατικού μηχανισμού, της Ομάδας Αλήθειας. Και μιλάει για ηθική εξόντωση, τόνισε.
Φάμελλος: Χειρότερες πολιτικά και ηθικά στιγμές της μεταπολίτευσης12:27:16
«Ενας είναι ο τίτλος σας: Διαφθορά και διαπλοκή προς όφελος της κλεπτοκρατίας που μεσουρανεί με την κυβέρνηση Μητσοπτακη. Χειρότερες πολιτικά και ηθικά στιγμές της μεταπολίτευσης», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.
Εχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση που καλύπτει απατεώνες, τόνισε.
«Δεν έχετε ούτε τσίπα ούτε φιλότιμο και πρέπει να φύγετε το συντομότερο», πρόσθεσε.
Φάμελλος: Χρειαζόμαστε μια σοβαρή και ηθική κυβέρνηση12:23:38
Ο κ. Φάμελλος ζήτησε την πλήρη απεμπλοκή της Ελλάδα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
«Σε αυτό το πλαίσιο ανασφάλεια χρειαζόμαστε μια σοβαρή και ηθική κυβέρνηση και όχι μαι διεφθαρμένη και επικίνδυνη όπως είναι αυτή του κ. Μητσοτάκη», τόνισε.
Στο βήμα ο Σ. Φάμελλος12:20:14
Στο βήμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
«Να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές»12:19:36
«Να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές για να αναπνεύσει η Ελλάδα. Οι γενιές κρίνονται από όσα τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να αλλάξουν και από αυτό θα κριθεί και η δική μου γενιά», τόνισε ο Ν. Ανδρουλάκης.
Η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι μια δίκαια Ελλάδα για όλους, έκλεισε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Θέλετε να μείνετε στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον ή ως ο Έλληνας Όρμπαν;»12:15:02
«Θέλετε να μείνετε στην ιστορία ως ο Ελληνας Νίξον ή ως ο Ελληνας Ορμπαν;», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Δεν μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό εκβιαζόμενο από απόστρατους αξιωματούχους τρίτων χωρών», πρόσθεσε.
«Είστε εξαρτημένοι από την εξουσία»12:13:41
«Ο κ. Λαβράνος τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασίας. Δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη!», τόνισε και απευθυνόμενους στους «υπόλοιπους που σας παγίδευσαν, θα κάνετε κάτι;».
«Είστε εξαρτημένοι από την εξουσία. Θυμηθείτε τον όρκο σας και γενναία πάρτε αποφάσεις. Είναι ζήτημα πατριωτισμού για μένα», είπε.
«Ο Μητσοτάκης πίσω από το σκάνδαλο των υποκλοπών»12:10:05
«Η απροθυμία του να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπείας δείχνει ότι αυτός είναι πίσω απ' όλα και κανείς άλλος», είπε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Γιατί δεν έχετε κάνει ακόμα αγωγή κατά του κ. Ντίλιαν;», τόνισε.
«Πολιτικός απατεώνας ο κ. Γεωργιάδης»12:07:28
«Μιλάτε σε μένα για τοξικότητα που όταν ενημερώθηκα ότι ήμουν το πρώτο κρούσμα στις Βρυξέλλες του Predator και κατήγγειλα το περιστατικό στον Άρειο Πάγο και από την επόμενη ώρα τα social μιλούσαν για κατασκοπεία, ενδοοικογενειακή βία κ.λπ.;», ανέφερε.
«Οι πρώην συνεργάτες του κ. Καρατζαφέρη τα έβαλαν σήμερα και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είπε αναφερόμενος στον Αδ. Γεωργιάδη.
«Συμφωνείτε με την άποψη του κ. Γεωργιάδη για την κατάργηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας;», είπε.
«Πολιτικός απατεώνας ο κ. Γεωργιάδης», τόνισε.
«Εγώ πήγα στη δικαιοσύνη. Εσείς -που παγίδευσαν τα τηλέφωνά σας - γιατί δεν πήγατε;».
Εχετε κάνει το σύνταγμα κουρελόχαρτο με μπαράζ άσχετων τροπολογιών12:02:39
«Ο κ. Μητσοτάκης ευτέλισε το κοινοβούλιο όταν το καλοκαίρι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο, σας έστειλε νωρίς σπίτια σας για ύπνο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
«Εχετε κάνει το σύνταγμα κουρελόχαρτο με μπαράζ άσχετων τροπολογιών», πρόσθεσε.
«Εχετε καταστρατηγήσει κάθε έννοια καλής νομοθέτησης», ανέφερε.
«Με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα»11:57:34
«Και αν αναρωτιέστε τι χρώμα έχει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι βαθύ γαλάζιο, γιατί είναι 13 στα 13 τα γαλάζια πρόσωπα της δικογραφίας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.
«Για τα "χεράτα" ακούσατε; Για τα "φορετά;" Για το "μην κάνετε λέγχους στα δικά μας παιδιά;"», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα», τόνισε.
Ανδρουλάκης: Ηταν παράνομοι οι διορισμοί Λαζαρίδη; Ναι ή όχι;»11:54:20
«Υψώσατε τη ρομφέα της αξιοκρατίας αντί του κομματισμού και τι κάνατε; Σπάσατε κάθε ρεκόρ σε μετακλητούς και αναθέσεις», τόνισε ο Ν. Ανδρουλάκης.
«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους τώρα καλύπτετε το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον Μακάριο Λαζαρίδη που πληρώνοντας από τους φόρους του ελληνικού λαού, ενώ δεν είχε πτυχίο. Ηταν παράνομοι οι διορισμοί του; Ναι ή όχι;», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.
Ανδρουλάκης: Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει11:50:34
«Εδώ και 7 χρόνια ακολουθείτε τις πιο φαύλες και πελατειακές πρακτικές», είπε αρχικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι την ευθύνη την έχει ο πρωθυπουργός.
«Δεν έχει κανένα φραγμό, γι'αυτούς όλα επιτρέπονται, αρκεί να στηρίζουν τον ίδιο», πρόσθεσε.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, είπε.
«Τα σκάνδαλα όλα οδηγούν σε εσάς και φέρουν την υπογραφή σας. Το μοντέλο διακυβέρνησης ξεκινά από σας», τόνισε.
Στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης11:48:18
Στο βήμα ανέβηκε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
«Εγώ είμαι ο στόχος σας»11:47:18
Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που η ίδια γνωρίζει, είπε αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών.
«Οι μυστικές μας υπηρεσίες μπορεί αν έχουν πολλές επιτυχίες που πρέπει να μένουν κρυφές», τόνισε.
«Επειδή ο χρόνος της πρωτολογίας πιέζει, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο θέμα που ξεκίνησα τη συζήτησή μου», τόνισε με αναφορά σε «συγκεκριμένους αρχηγούς κομμάτων» που προωθούν την τοξικότητα.
Αναφέρθηκε σε παλαιότερο δημοσίευμα εφημερίδας, με πρωτοσέλιδο για τον Γ. Μυλωνάκη. «Ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Εχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό που υποβάλλετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Το ίδιο το Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με σκοπό να διαλύσει την οικογένειά μου και να έχετε εσείς οφέλη. Οι ίδιες αθλιότητες με σκοπό να χτυπηθώ εγώ. Όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ψυχολογική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς τον φασισμό».
«Νομοθετική πρωτοβουλία ώστε διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται»11:38:32
«Να αναφερθώ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ο θεσμός αυτός θεσμοθετήθηκε το 2020. Στηρίχτηκε από την κυβέρνηση αυτή. Ωστόσο, θέλω να είμαι σαφής, είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της αλλά τίποτα δεν αιτιολογεί επιλεκτικές διαρροές ούτε ελέγχους σε δόσεις. Που περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα».
Είναι άλλο το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για έναν πολίτης που έρχεται στο γραφείο του και άλλο η παρανομία, υπογράμμισε.
Κάλεσε την ευρωπαία εισαγγελέα «Να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της».
Προανήγγειλε «Νομοθετική πρωτοβουλία ώστε διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται», τόνισε.
«Άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχής»11:33:54
Οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής έχουν εκλείψει, τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.
«Πριν ξεστομίσετε κατηγορίες εναντίον της παράταξής μας, να θυμάστε ότι άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχής. Απεναντίας, για τον βουλευτή είναι ο πιο γρήγορος δρόμος προς τη δικαίωση», τόνισε.
«Μιλάμε για ένα κράτος που λειτουργεί υπέρ του πολίτη»11:31:32
«Κράτος δικαίου σημαίνει πρώτα απ' όλα δικαιοσύνη. Σημαίνει να μην περιμένει χρόνια ο πολίτης προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεσή του στα δικαστήρια. Οι διαθήκες δημοσιεύονται σε μία εβδομάδα. Μιλάμε για ένα κράτος που λειτουργεί υπέρ του πολίτη. Ναι είναι κράτος δικαίου, κύριε Ανδρουλάκη, να γίνεται απονομή των συντάξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Μίλησε για ένα δίκαιο κράτος που αντιμετωπίζει τον πολίτη δίκαια και απρόσωπα - λόγω της ψηφιοποίησης υπηρεσιών.
Κράτος δικαίου συνιστούν και τα δικαιώματα, όπου έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρόσθεσε.
Μητσοτάκης: Είμαστε μια κυβέρνηση που συμμορφώνεται στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής11:23:09
Αναφορικά με το περιεχόμενο της πρότασης που κατέθεσε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
«Η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια προοδεύει ή οπισθοχωρεί; Ποιος είναι ο αξιόπιστος κριτής της πραγματικής κατάστασης στη χώρα; Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου δεν μπορεί παρά να είναι θεσμοί και οργανισμούς που βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας».
«Είμαστε μια κυβέρνηση που συμμορφώνεται στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», πρόσθεσε.
«Θα εμπιστευτώ περισσότερο τον ΟΟΣΑ παρά το ΠΑΣΟΚ», είπε.
«Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για το κράτος δικαίου»11:18:44
«Αναμασάτε το παρελθόν», είπε απευθυνόμενος στον Ν. Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός. «Μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για το κράτος δικαίου. Θα έπρεπε να συζητούμε για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και τον Λίβανο. Για την Κύπρο. Για τις συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία».
«Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που έχουν τεθεί», πρόσθεσε.
Με αναφορά στον Γ. Μυλωνάκη ξεκίνησε την ομιλία του ο πρωθυπουργός11:16:00
Με ευχές για ταχεία ανάρρωση του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε την ομιλία του ο πρωθυπουργός.
«Ευχαριστώ τον Ν. Ανδρουλάκη που προθυμοποιήθηκε να μεταφέρουμε τη σημερινή συνεδρίαση όμως θεώρησε επιβεβλημένο να γίνει σήμερα η συζήτηση», τόνισε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhuga8xlo3nd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης11:13:48
Στο βήμα της Ολομέλειας ανέβηκε πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Γεωργιάδης στοχοθετεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα:11:00:54
«Εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας για την κα Πόπη Παπανδρέου που έφερε στη Βουλή τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η θητεία της έχει ανανεωθεί από τον Νοέμβριο.
Πώς θα επιχειρήσει να ξεπεράσει τον σκόπελο των σκανδάλων ο πρωθυπουργός10:58:30
Ο Κ. Μητσοτάκης προσέρχεται στην σημερινή μάχη στη βουλή για το κράτος δικαίου εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, που υπέστη ο πιο στενός συνεργάτης του Γ. Μυλωνάκης, μπροστά στα μάτια του, χθες στον πρωινό καφέ.
Ο Κ. Μητσοτάκης έχει σκοπό να απαντήσει στις κατηγορίες, που τού προσάπτουν για τις υποκλοπές και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα κινηθεί στην γραμμή της μη εμπλοκής της ΕΥΠ. Θα κάνει λόγο για μία υπόθεση, που έχει κριθεί πολιτικά λέγοντας ότι το 2019 ανέλαβε την ευθύνη απομακρύνοντας τον Γρ. Δημητριάδη και τον τότε αρχηγό της ΕΥΠ. Το αν αυτό σημαίνει ότι εμμέσως πλην σαφώς υπήρξε τότε παραδοχή της ευθύνης του Μαξίμου, θα το αφήσει μετέωρο.
Υποκλοπές: Τα μεγάλα ερωτήματα που ζητούν απάντηση στη Βουλή10:56:30
Από τις αρχές Αυγούστου του 2022 όταν και επισημοποιήθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη και την παραίτηση του τότε γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, μέχρι και σήμερα έχουν μεσολαβήσει πολλά. Οι εκλογές του 2023 και το 41% εξελήφθησαν από πολλούς - και πιθανότατα και από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου - ως ο ενταφιασμός του σκανδάλου των υποκλοπών, ενώ ουκ ολίγες είναι οι ενδείξεις συγκάλυψης τόσο σε πολιτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.
