Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι στις τρεις ομιλίες του ο πρωθυπουργός δεν απάντησε στα καίρια ερωτήματα για τα σκάνδαλα.

Κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επανέλαβε την επίθεσή του στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας τη συμφωνία της αντιπολίτευσης για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι στις τρεις ομιλίες του ο πρωθυπουργός δεν απάντησε στα καίρια ερωτήματα για τα σκάνδαλα. Απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε:

«Δεν μας είπε τι σημαίνει η αναφορά και εμπλοκή 25 στελεχών, βουλευτών και υπουργών της ΝΔ στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ότι εμπλέκονται με ένα σύστημα που καθοδηγούσε και περιόριζε τους ελέγχους για να κλέβουν οι γαλάζιες ακρίδες και τα τρωκτικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γι' αυτά δεν είπε τίποτε».

Συνεχίζοντας και απαντώντας στις αιτιάσεις του πρωθυπουργού περί «χρόνιων παθογενειών», προσέθεσε: «Δεν μπορείτε να πιάνετε στο στόμα σας τον ΣΥΡΙΖΑ και την πιο τίμια κυβέρνηση της αντιπολίτευσης».

«Τι δεν τόλμησε να βάλλει στο στόμα του ο κ. Μητσοτάκης;» συνέχισε, «το όνομα Μακάριος Λαζαρίδης. Γιατί; Ο κ. Λαζαρίδης παραδέχθηκε ότι παραπλάνησε το ελληνικό δημόσιο επανειλημμένως. Εσείς κ. Μητσοτάκη, θα τον κρατήσετε; Πώς σας κρατάει ο κ. Λαζαρίδης; Ένα τέτοιο άτομο που έχει παραδεχτεί ότι έχει παραπλανήσει θα τον βάλετε να ελέγχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (ότι 800.000 ευρώ είναι ένα ανεκτό τίμημα) και προσέθεσε: «Αλλά δεν απατά ο αδύναμος εκβιαζόμενος πρωθυπουργός. Είπε κι άλλα ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συμφωνείτε με την επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;».

Για τα περί «τοξικότητας» που ανέφερε ο πρωθυπουργός, είπε: «Τολμάτε εσείς να μιλάτε για τοξικότητα; Είστε εκείνος που ενορχήστρωσε την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι κάποιοι ξεπούλησαν τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνική εξαίρεση. Καταδικάσατε τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και την στοχοποίηση στελεχών του; Τις καταδικάσατε;».

Για το «σκάνδαλο των υποκλοπών», ανέφερε: «Υπάρχει παζάρεμα με τον κ. Ντίλιαν για το τι θα γίνει με την εξέλιξη της έφεσης; Γιατί οι υπουργοί σας δεν κάνουν τίποτε για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα; Δεν τον ένοιαζε τον κ. Δένδια που ήταν υπουργός Εξωτερικών». Και προσέθεσε: «Δεν έχετε δώσει για τίποτε απαντήσεις. Είστε επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Με το καθεστώς που έχετε δημιουργήσει είστε ανοιχτή πληγή, είστε απειλή για τη δημοκρατία. Οφείλετε να παραιτηθείτε γιατί εσείς είστε το καθεστώς και το βαθύ κράτος».

Ο κ. Φάμελλος έκλεισε τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για πρόταση δυσπιστίας.