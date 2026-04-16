Η προτροπή Ανδρουλάκη σε παραίτηση και η απάντηση Μητσοτάκη.

Σε ευθεία αντιπαράθεση ήρθαν στη Βουλή ο πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στις δευτερολογίες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά στην προτροπή σε παραίτηση που απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ευσεβείς πόθους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Σας άκουσα, με ένα σφιγμένο τρόπο να εκφράζετε το αίτημα για εκλογές. Σκεφτόσασταν μάλλον, μπας και το κάνω δεκτό. Μην ανησυχείτε κύριε Ανδρουλάκη, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους στο τέλος της τετραετίας. Νομίζω ότι στον ύπνο σας, αυτό που βλέπετε στα όνειρά σας, είναι η αυτοδύναμη ΝΔ ώστε να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση να πάρετε αποφάσεις μετά τις εκλογές», σχολίασε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

«Κρατάτε μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα των εκλογών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως μάλλον είναι πιο πιθανό να είναι η ΝΔ αυτοδύναμη, παρά εσείς πρώτο κόμμα. Αλλά έχετε δικαίωμα να ονειρεύεστε», συνέχισε ενώ έστρεψε και τα πυρά του προς τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει. «Προβάλλετε το άγχος σας κύριε Ανδρουλάκη για το ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση, θα είστε εσείς ή εκείνος το όνομα του οποίου δεν λένε πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευτελίζει εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ ο αρχηγός σας που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά και τώρα εύχεστε να φτιάξει κόμμα μήπως εκλεγείτε», υπογράμμισε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι «η χώρα έχει καταβάλει 3 δισ. ευρώ σε πρόστιμα από τη δεκαετία του ’80 για προβλήματα στις αγροτικές επιδοτήσεις», επιχειρώντας να αναδείξει τη διαχρονικότητα του ζητήματος. «Δεν κυβερνήσατε καθόλου ως ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια; Ξεχάσετε τι είχε πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ότι “θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών” και ότι “να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική, έχει όριο και η απάτη;”. Έχει όριο και η απάτη κύριε Ανδρουλάκη!» σημείωσε.

Μάλιστα διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Τον κ. Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι κουμπάρος σας; Είναι στη φυλακή; Γιατί έχει και όρια η υποκρισία».

Κλείνοντας την πρώτη του τοποθέτηση, έθεσε το πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης ανακοινώνοντας πως η συζήτηση θα ξεκινήσει τον Μάιο, υπογραμμίζοντας ότι «έρχεται η ώρα για ειλικρινή συζήτηση». Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε αλλαγές στο άρθρο 16, στη λειτουργία των κομμάτων, στην προσιτή στέγη και στον εκλογικό νόμο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα την κάνουμε τη συζήτηση, είστε έτοιμοι;».

«Απάντησε ως θαμώνας καφενείου ο πρωθυπουργός»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό για τον τρόπο που απάντησε στην αρχική του τοποθέτηση, ως «θαμώνα καφενείου, ψυχολόγο και τρολ του διαδικτύου».

«Τα μόνα απατηλά όνειρα είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός μετά τις εκλογές», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις αιχμές του πρωθυπουργού περί μύχιων επιθυμιών, τονίζοντας: «Εκλογές τώρα! Εάν δεν σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς να το πω για να τις κάνετε γρηγορότερα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «συμπλέει με τα ακροδεξιά παιδιά του Καρατζαφέρη και τον τραμπισμό», ενώ αναφερόμενος στο πελατειακό κράτος είπε: «Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτια, όταν οι διορισμοί τους θα έφταναν μέχρι τις Βρυξέλλες». Σε εκείνο το σημείο ανέγνωσε απόσπασμα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την Ντόρα Μπακογιάννη να απαντά πως αυτά γίνονταν πριν 50 χρόνια και τον ίδιο να επανέρχεται υποστηρίζοντας πως και τώρα η ΝΔ ακολουθεί τις ίδιες πρακτικές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εγκάλεσε την κυβέρνηση για θεσμική επιλεκτικότητα, πως σέβεται δηλαδή τη Δικαιοσύνη αλά καρτ, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «Ορμπανίσκο των Βαλκανίων», αναφερόμενος στη μη εφαρμογή αποφάσεων του ΣτΕ για τις υποκλοπές, ενώ συνολικά για τη Δικαιοσύνη επικαλέστηκε ανακοινώσεις δικαστών και εισαγγελέων, σημειώνοντας ότι «όλα α λα καρτ γίνονται όταν σας βολεύει».

«Ένα σχόλιο για τον εκβιασμό του Ντίλιαν δεν μπορούσατε να κάνετε σε μία ώρα και που μιλάτε; Ένα σχόλιο! Τους σχολιάσατε όλους. Νυν, πρώην. Ένα σχόλιο! Ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει ως “Νίξον” τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε; Καθαρά λόγια», πρόσθεσε.

«Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι τονίζοντας: «Τώρα για τον κύριο Ντίλαν, Ντίλιαν, πώς τον λένε. Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ότι θέλει. Δεν εκβιαζόμαστε από κανένα συμφέρον».

Ταυτόχρονα απέρριψε εκ νέου τις αιτιάσεις περί «Ορμπανισμού», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος έχει πρωτοστατήσει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες κατά του Βίκτορ Όρμπαν, λέγοντας ότι «ήμουν ο πρώτος που ζήτησα την αποβολή του από το ΕΛΚ».

Για τη Δικαιοσύνη τόνισε ότι σέβεται απόλυτα τον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται ζήτημα για να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό, ζητώντας ωστόσο όπως είπε, «να μην κρατά δηλαδή ομήρους τους βουλευτές και να εκκαθαρίσει γρήγορα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ». Παράλληλα, αντέτεινε ότι η αντιπολίτευση «άλλοτε θεωρεί καλές και άλλοτε κακές τις ίδιες θεσμικές αρχές, ανάλογα με το αποτέλεσμα».

Στρέφοντας τα βέλη του εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο πρωθυπουργός την κατηγόρησε για τοξικότητα, λέγοντας σε προσωπικό ύφος πως είναι «η μόνη που υιοθέτησε τις αθλιότητες για την κόρη του», ενώ στηλίτευσε και το γεγονός ότι «βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με την εικόνα των προσφυγικών, αλλά μια κουβέντα για την περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη δεν είχε να πει».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε χαρακτηρίσει την αρχική τοποθέτηση του πρωθυπουργού ως «άθλια» εκτιμώντας ότι αυτή η ομιλία θα είναι μια από τις τελευταίες του. «Όταν ένας πρωθυπουργός βουτηγμένος στα σκάνδαλα και κακουργήματα προφασίζεται ότι τα βάζει δήθεν με το βαθύ κράτος, αυτό που ομολογεί είναι η εμπλοκή του στην οικοδόμηση του βαθέως παρακράτους», επισήμανε και έκανε λόγο για επικίνδυνο καθεστώς την ώρα που πέφτει.

«Η κοινωνία επιβάλλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας»

Πυρά εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να καταθέσουν από κοινού πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση.

«Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της ΕΕ και στη συνέχεια κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως η μόνη λύση είναι η πολιτική κάθαρση.

«Έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση που καλύπτει τους απατεώνες και τους κλέφτες και στη συνέχεια κατηγορεί εμάς για τοξικότητα!», πρόσθεσε επιτιθέμενος στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τις κυβερνητικές αιχμές στην ευρωπαϊκή εισαγγελία είπε: «Τα βρήκαν σκούρα και επιτίθενται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Πάρτε θέση κύριε Μητσοτάκη! Συμφωνείτε με την επίθεση του Γεωργιάδη στην κυρία Κοβέσι;».

Αναφορικά με τις υποκλοπές, υποστήριξε πως «δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη», ενώ για τον Μακάριο Λαζαρίδη τόνισε πως θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από την πρώτη στιγμή.

«Αυτοί είστε…»

«Δεν σας σώζει κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτε τακτική διαχείρισης, ούτε παραιτήσεις, ούτε ανασχηματισμοί» είπε από την πλευρά του ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι πρέπει να ερευνηθούν ξανά πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών και να βγουν, όπως είπε, «στο φως οι ευθύνες της κυβέρνησης και του ιδίου του πρωθυπουργού, ο οποίος, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μην γνώριζε».

«Δεν είναι μόνον οι αναφορές του καταδικασμένου ισραηλινού επιχειρηματία και πρώην στρατιωτικού του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που φωτογραφίζουν την κυβέρνηση. Το κοινό κέντρο της Intellexa με την ΕΥΠ έχει ήδη αποκαλυφθεί, ενώ στον τύπο παρουσιάστηκε και μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για την υπόθεση Λαζαρίδη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι «το μόνο πτυχίο που έχει σίγουρα είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ για τις δικογραφίες που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ότι επιβεβαιώνουν «τη σαπίλα και το μέγεθος της βιομηχανίας ρουσφετιών και εξαγοράς που είχε στηθεί».

Η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, αφού αρχικά ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, μίλησε για «χυδαιότητα» εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη να «εργαλειοποίησει» το πρόβλημα υγείας του «για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση και να πάρει το χειροκρότημα από τους βουλευτές του».

«Και η σύζυγος του κυρίου Μυλωνάκη, παρακολουθούνταν από το Predator. Και αυτό πίεση συνιστά. Όταν τα τρολ της ΝΔ σκυλεύουν την αντιπολίτευση, τότε είναι όλα καλά;», πρόσθεσε η ίδια.

«Η απαίτηση του λαού για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ελευθερίες επιβάλλει την απόδοση των βαριών ευθυνών στη σημερινή κυβέρνηση», είπε εν συνεχεία, συμπληρώνοντας πως «η απαξίωση του Συντάγματος από την κυβέρνηση σημαίνει ότι το πολίτευμα λειτουργεί χωρίς θεμελιώδεις αρχές, χωρίς θεσμικά αντίβαρα».

