Λίγες ώρες απομένουν για να ανοίξει η πλατφόρμα προπώλησης εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η επιστροφή της Άννας Βίσση στη σκηνή προμηνύεται εντυπωσιακή, με μια μεγάλη συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τα εισιτήρια της βραδιάς ξεκινούν από 21,2 ευρώ και φτάνουν έως τα 477 ευρώ.

Ανάλογα με τη ζώνη και την κατηγορία, το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε όρθιες θέσεις κοντά στη σκηνή ή καθήμενες θέσεις με καλύτερη ορατότητα, ενώ υπάρχουν και ειδικά VIP πακέτα για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.

Στην κατηγορία των όρθιων, τα εισιτήρια ξεκινούν από 31,8 ευρώ για τη ζώνη silver standing arena, ανεβαίνουν στα 53 ευρώ για τη golden standing arena και φτάνουν τα 63,6 ευρώ για την platinum standing arena.

Όσον αφορά τις καθήμενες θέσεις, οι τιμές ξεκινούν από 21,2 ευρώ για τη ζώνη PL9, διαμορφώνονται στα 53 ευρώ για τη ζώνη PL7 και φτάνουν τα 106 ευρώ για τη ζώνη PL4, ενώ για πιο προνομιακές θέσεις αγγίζουν τα 265 ευρώ (PL3) και τα 318 ευρώ (PL2).

Για όσους αναζητούν μια πιο πολυτελή εμπειρία, διατίθεται το πακέτο «diamond ultimate experience» στα 477 ευρώ, που περιλαμβάνει πρόσβαση σε VIP κερκίδα, VIP Lounge, welcome drink, επιλεγμένα finger food και open bar από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12:00, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού έχει ήδη πυροδοτηθεί από το πρώτο promo βίντεο που κυκλοφόρησε στις 5 Απριλίου στο Instagram.

