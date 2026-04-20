Καταθέσεις λαμβάνονται από μαθητές αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη με την μαθήτρια να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του «Παίδων».

Αναστάτωση και αγωνία επικρατεί στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου για την κατάσταση της υγείας 13χρονης μαθήτριας που έπεσε από τον πρώτο όροφο σχολείου στο κενό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων. Η σχολική κοινότητα είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών την ώρα του διαλείμματος με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Πώς έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο η 13χρονη μαθήτρια την ώρα του διαλείμματος

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν το μεσημέρι στο 7ο Γυμνάσιο της περιοχής, την ώρα του διαλείμματος, όταν η μαθήτρια φέρεται να έβγαινε από την τάξη μαζί με τους συμμαθητές της. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Οι μαρτυρίες των παρευρισκόμενων μαθητών χαρακτηρίζονται συγκεχυμένες, γεγονός που δυσκολεύει τη σαφή αποτύπωση των γεγονότων. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν καμία εκδοχή για το πώς η ανήλικη κατέληξε να πέσει από τον όροφο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ καταθέσεις λαμβάνονται από μαθητές αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες εκείνες στιγμές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews όλα συνέβησαν όταν χτυπήσε κουδούνι διαλείμματος στις 11:00 το πρωί και η μαθήτρια έβγαινε από την τάξη μαζί με τους συμμαθητές της. Ξαφνικά η μαθήτρια βρέθηκε στο κενό από το πρώτο όροφο του σχολείου με τις μαρτυρίες να είναι συγκεχυμένες για το τι προηγήθηκε. Η διευθύντρια κάλεσε το ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Αττικόν όπου έγινε διασωλήνωση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία. Αυτή την ώρα αστυνομικοί μιλάνε με τους μαθητές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού για να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε της πτώσης της μαθήτριας στο κενό. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η ανήλικη καθόταν στην κουπαστή και, την ώρα που έκανε παλινδρομική κίνηση, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό όμως ακόμη τίποτα δεν έχει διακριθωθεί πλήρως.

Ψυχολογική στήριξη στους μαθητές από σχολικό ψυχολόγο

Πηγές του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν στο Dnews ότι στη σχολική μονάδα έσπευσε άμεσα ψυχολόγος για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των μαθητών που ταράχθηκαν στη θέα του ατυχήματος και πανικοβλήθηκαν για την κατάσταση της υγείας της συμμαθήτριάς τους. Το συμβάν γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας όπου ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας της μαθήτριας. Η έντονη συναισθηματική φόρτιση των μαθητών οδήγησε το ΥΠΑΙΘΑ στην εντολή να σπεύσει στο σχολείο, ψυχολόγος από όμορη σχολική μονάδα ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα τέτοιο συμβάν στην ψυχική υγεία των μαθητών.