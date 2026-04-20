Η μαθήτρια νοσηλευεται διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Παίδων χωρίς ακόμη να έχει εξακριβωθεί πώς συνέβη η πτώση στο κενό.

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων νοσηλεύεται 13χρονη μαθήτρια που έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από τον πρώτο όροφο σχολείου στο Χαϊδάρι.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν το μεσημέρι στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου με την 13χρονη μαθήτρια να πέφτει στο κενό από μεγάλο ύψος. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο Παίδων, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα με τις αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews όλα συνέβησαν όταν χτυπήσε κουδούνι διαλείμματος στις 11:00 το πρωί και η μαθήτρια έβγαινε από την τάξη μαζί με τους συμμαθητές της. Ξαφνικά η μαθήτρια βρέθηκε στο κενό από το πρώτο όροφο του σχολείου με τις μαρτυρίες να είναι συγκεχυμένες για το τι προηγήθηκε. Η διευθύντρια κάλεσε το ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Αττικόν όπου έγινε διασωλήνωση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία. Αυτή την ώρα αστυνομικοί μιλάνε με τους μαθητές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού για να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε της πτώσης της μαθήτριας στο κενό.

Πηγές του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν στο Dnews ότι στη σχολική μονάδα έσπευσε άμεσα ψυχολόγος για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των μαθητών που ταράχθηκαν στη θέα του ατυχήματος και πανικοβλήθηκαν για την κατάσταση της υγείας της συμμαθήτριάς τους.