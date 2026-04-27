Έχει διαφύγει ο κίνδυνος για τη ζωή της 13χρονης μαθήτριας, τα νεότερα για την εξέλιξη της υγείας της.

Αισιόδοξα είναι τα νεότερα για την 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι, καθώς η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Το ανήλικο κορίτσι είχε τραυματιστεί σοβαρά, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, ενώ πλέον έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της. Τα ευχάριστα νέα για την βελτιωμένη κατάσταση της υγείας της ανήλικης μαθήτριας έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ που σημειώνει ότι πρόκειται για θαύμα το γεγονός ότι έζησε και δεν της κόστισε τη ζωή η πτώση από το ύψος.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ «Τα νέα είναι ευχάριστα για την 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της. Πρόκειται για ιατρικό θαύμα, ιατρικό επίτευγμα. Θυμίζουμε ότι την ώρα της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης συνεχώς πάθαινε ανακοπές το κορίτσι. Και η μάχη με τον θάνατο συνεχίστηκε και στη ΜΕΘ που νοσηλεύεται. Είμαστε υπερήφανοι με τη θεραπευτική της ομάδα γιατί κατάφερε το ακατόρθωτο. Βέβαια παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή στη ΜΕΘ. Θα γίνουν νέες εξετάσεις αύριο για να δούμε την αντίδραση του εγκεφάλου. Βήμα… Βήμα».

Παρά τη βελτίωση, η 13χρονη παραμένει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διασωληνωμένη και σε καταστολή, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της. Νέες εξετάσεις αναμένεται να δείξουν την ανταπόκριση του οργανισμού της και τη νευρολογική της κατάσταση τις επόμενες ημέρες. Οι υγειονομικές ομάδες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση θα είναι μια σταδιακή και απαιτητική διαδικασία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyxcde3w0hd?integrationId=40599y14juihe6ly}