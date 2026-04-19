Απαντήσεις σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αμφισβητούν τα ακαδημαϊκά του προσόντα δίνει ο βουλευτής Β’ Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο βουλευτής Β’ Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω των κοινωνικών δικτύων, διαψεύδοντας κατηγορηματικά φήμες που αμφισβητούν την κατοχή πανεπιστημιακού του πτυχίου.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για «ανυπόστατες φήμες» και για οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της αξιοπιστίας του, η οποία –όπως υποστηρίζει– ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέα Δημοκρατία.

Στην ίδια δήλωση, ο κ. Μαρκόπουλος διευκρινίζει ότι είναι απόφοιτος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ παράλληλα τονίζει ότι κατέχει και Δίπλωμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο βουλευτής καλεί όσους διακινούν τις σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο να προχωρήσουν σε άμεση ανασκευή, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς που «δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο».

