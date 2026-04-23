Την αντίδραση του Δημήτρη Μαρκόπουλου έφεραν οι τοποθετήσεις Ανδρουλάκη.

Στο τεκμήριο της αθωότητας στάθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μετά την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με την άρση ασυλίας των 13ων βουλευτών της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε ότι τον πρώτο λόγο για την υπόθεση των 13ών τον έχει η Δικαιοσύνη. Κατά τον ίδιο, η πρακτική του Νίκου Ανδρουλάκη να προδικάζει τους υπό έρευνα βουλευτές θυμίζει εκείνη των Ζωή Κωνσταντοπούλου, Αλέξη Τσίπρα και Παύλου Πολάκη. Υπό αυτή την έννοια, η συγκεκριμένη τοποθέτηση εκλαμβάνεται ως ένα σοβαρό πολιτικό ατόπημα.

«Οι συνάδελφοί μας θα κριθούν, όχι όμως από τα πράσινα δικαστήρια ή... καφενεία», ολοκλήρωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.