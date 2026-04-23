Η απάντηση στις αιχμηρές δηλώσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.

«Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη, ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας» απάντησαν κυβερνητικές πηγές στις δηλώσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για «δημόσιο ντιλάρισμα» από το Μαξίμου, των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στη δικογραφία, του ΟΠΕΚΕΠΕ, «πριν καν ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία».

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους» καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.