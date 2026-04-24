Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα στη σειρά «Σούπερ Ήρωες».

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00 και μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Δευτέρα 27 Απριλίου – Επεισόδιο 10

Το μεγάλο αφεντικό έρχεται στο μαγαζί. Η Μπέτυ, η μεγαλοαστή, φαντασμένη και κομματάκι ψωνάρα ιδιοκτήτρια της αλυσίδας των «ΣΟΥΠΕΡ» και πρώην γυναίκα του Βασίλη, καταφθάνει και μαζί της φέρνει την απειλή επικείμενων απολύσεων.

Κάπως έτσι, στο μανάβικο η Ρένα πανικοβάλλεται όταν συνειδητοποιεί ότι μια αλλαγή στο συμβόλαιό της την κάνει εύκολο θύμα για απόλυση. Στα ταμεία, η Έφη νομίζει ότι η Σταυρούλα έχει μάθει ότι εκείνη θα απολυθεί και δεν της το λέει.

Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας προσπαθεί να πείσει τον Σπύρο να μην επαναστατήσει, μέχρι που ο Σπύρος βρίσκει τη στήριξη... του Βασίλη.

Στα κρέατα και στα τυριά, ο Περικλής αποφασίζει να «θυσιαστεί» να σώσει εκείνον και τη Χαριστέλλα από την απόλυση επιστρατεύοντας... τη γοητεία του.

Guest: Ράνια Σχίζα

Τρίτη 28 Απριλίου – Επεισόδιο 11

Μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας αναγκάζει το σουπερμάρκετ να κατεβάσει ρολά για λίγες ώρες. Ο Ζαχαρίας δεν χάνει ευκαιρία να τακτοποιήσει την αποθήκη και για κακή του τύχη… η Σταυρούλα προθυμοποιείται να βοηθήσει.

Η Χαριστέλλα με τον Αντώνη κανονίζουν double date με τον Μάριο (τον τύπο που δούλεψε πριν μια βδομάδα στα αλλαντικά). Όταν το νέοφτάνει στα αυτιά του Περικλή και του Δημήτρη, οδηγούνται σε μια απρόσμενη παρεξήγηση.

Στην υποδοχή, η Έφη προσέχει τον Σπύρο που θέλει να αποδράσει και να πάει στην πορεία, προκαλώντας τον πρώτο τους καβγά. Κι ενώ όλο το μαγαζί είναι άδειο από πελάτες… εμφανίζεται ο γνωστός γκρινιάρης πελάτης, που αρνείται να φύγει μέχρι να του λύσουν ένα πρόβλημα με ένα κεσεδάκι βατόμουρα. Κακήν κακώς η

Ρένα τον αναλαμβάνει και παραδόξως... καταλήγουν να έρχονται κοντά.

Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος

Τετάρτη 29 Απριλίου – Επεισόδιο 12

Μετά από το δεύτερο κρούσμα κλοπής τους τελευταίους μήνες, ο Δημήτρης αποφασίζει να προσλάβει σεκιουριτά. Φυσικά, η Σταυρούλα δεν χάνει ευκαιρία να τον βοηθήσει στην οντισιόν για υποψήφιους σεκιουριτάδες.

Όμως ο Βασίλης με τον Ζαχαρία δεν είναι και πολύ χαρούμενοι με όλο αυτό. Λόγω των «οντισιόν», ο Σπύρος έρχεται για λίγο να δουλέψει δίπλα στην Έφη στο ταμείο, όμως σύντομα αρχίζει να ζηλεύει όλους τους άντρες πελάτες που της μιλούν.

Ταυτόχρονα, ο Αντώνης παίρνει το ζήτημα της ασφάλειας του μαγαζιού υπερβολικά σοβαρά… σε σημείο που αρχίζει να υποψιάζεται κάθε πελάτη. Τέλος το χασάπικο, αρχίζει να έχει κοσμοσυρροή από άνδρες πελάτες, όταν η Χαριστέλλα άθελά της γίνεται viral ως... #sexyhasapissa.

Guest: Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Λίτσα Πατέρα

