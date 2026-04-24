Η φρεγάτα Belharra «Κίμων» είχε αποπλεύσει στις αρχές Μαρτίου για την Κύπρο, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το πρωί της Παρασκευής η φρεγάτα Belharra «Κίμων» έφτασε για πρώτη φορά στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο «Κίμων» στις αρχές Μαρτίου, με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν είχε αποπλεύσει για την Κύπρο. Σημειώνεται πως μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, δόθηκε εντολή να σταλούν στην Κύπρο η πρώτη φρεγάτα Belharra του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού «Κίμων» μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά», οι οποίες φέρουν τα συστήματα «Κένταυρος» και Aster 30 με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού. Οι δύο φρεγάτες απέπλευσαν από το ναύσταθμο Σαλαμίνας, με το υπουργείο Άμυνας να δίνει στη δημοσιότητα τότε σχετικά πλάνα.

Ωστόσο ο «Κίμων» επέστρεψε πρόσφατα από την Κύπρο και το Σάββατο θα την επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της ανανέωσης της 5ετούς ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2021.

