Συνταρακτικά τα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα»!

Όσα θα δούμε στα επεισόδια της νέας εβδομάδας στη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας».

Ο Λεωνίδας συγκρούεται με τη Χλόη και την διώχνει, όταν μαθαίνει ποιος είναι ο πατέρας της.

Ο Νικόλαος ένα βήμα πριν την παραίτησή του.

Η Σταματοπούλου καταγγέλλει τον Μαρκόπουλο για βιασμό.

«Άγιος Έρωτας»: Δευτέρα 27 Απριλίου

Ο Παύλος προχωράει με το σχέδιό του να ανακτήσει το μαγαζί από τη Θάλεια και έρχεται τώρα για να της προσφέρει δήθεν τη βοήθειά του και να λύσει τα προβλήματά της με την εφορία.

Εκείνη, όμως, τον αντιμετωπίζει με καχυποψία, καταλαβαίνοντας πως μπορεί να πρόκειται για παγίδα. Η Χριστίνα μαθαίνει πως η Ειρήνη παρασύρθηκε πάλι από τον έρωτα του Πέτρου και αποφασίζει να αναλάβει αμέσως δράση!

Στο Δρομοκαΐτειο, η Ελένη φαίνεται πως έχει μια ευχάριστη γνωριμία με τον Περικλή αν και στη συνέχεια θα βρεθεί μπροστά σε μια παράξενη έκπληξη.

Παράλληλα, η Χλόη τσακώνεται πολύ έντονα με τον Κυριάκο στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί την Ελένη και να πείσει τον νονό της πως κάνει λάθος που την έχει στείλει στο Δρομοκαΐτειο. Και ο πατήρ Νικόλαος είναι ένα βήμα πριν πάρει μια μεγάλη απόφαση, που θ' αλλάξει τις ζωές όλων.

Τρίτη 28 Απριλίου

Ο πατήρ Νικόλαος ζητάει από τον πατέρα Ιάκωβο να συγκαλέσει Ιερά Σύνοδο προκειμένου να εγκαταλείψει τον κλήρο για τη Χλόη, ενώ η Χλόη συγκρούεται με τον Κυριάκο και την Θάλεια υπερασπιζόμενη την Ελένη.

Ο Πέτρος δείχνει να ξανασκέφτεται το ενδεχόμενο του διαζυγίου του με τη Χλόη, ενώ το επόμενο βράδυ με τον Στέφανο κάνουν ένα ακόμα κοντραμπάντο για τους Ιταλούς προκειμένου να ελευθερώσουν τον Αντρέα.

Παράλληλα, η Στεργίου σπέρνει αμφιβολίες στη Χριστίνα για το ποιος είναι πραγματικά ο Αντρέας! Στο Δρομοκαΐτειο η Ελένη και η Σοφία συναντιούνται, ενώ ένα απρόσμενο γεγονός ταράζει την Ελένη και ζητά εξηγήσεις από τον Ηλία.

Ο Νικηφόρος καταφέρνει να πιάσει τον Βαζούρα σχεδιάζοντας να τον στρατολογήσει εναντίον του Παύλου. Ο Παύλος εντωμεταξύ αποχαιρετά τη Δέσποινα, η οποία, όπως υπόσχεται στον πατέρα Νικόλαο, πριν φύγει θα τους απαλλάξει όλους από τον Μαρκόπουλο.

«Άγιος Έρωτας»: Τετάρτη 29 Απριλίου

Ο Αντρέας επιστρέφει ζωντανός, όμως όσα κρύβει από τη Χριστίνα για την περίοδο της απαγωγής του, γεννούν ερωτήματα.

Τα νέα για την προαγωγή του πατέρα Νικόλαου σε διευθυντή του σχολείου χαροποιούν τη Χλόη, όπως και η απόφαση του Πέτρου να προχωρήσει το διαζύγιό τους.

Ο Λεωνίδας επιστρέφει στη Στέρνα, αποφασισμένος να μείνει μόνιμα εκεί αυτή τη φορά, αλλά τα σχέδιά του για εκδίκηση ανησυχούν τον Λάμπρο.

Στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία δηλώνει στον Ηλία την πρόθεσή της να στηρίξει την Ελένη, ενώ η Ελένη του εκμυστηρεύεται την ανησυχία της για τον Περικλή. Την ίδια ώρα, η καταγγελία της Δέσποινας εναντίον του Παύλου για βιασμό, οδηγεί σε μια τραγική ανατροπή. Ο Νικηφόρος είναι ο μόνος που υποψιάζεται πως κάτι σκοτεινό συνέβη τη νύχτα στον σταθμό, ενώ ο Παύλος και ο Σωτήρης προσπαθούν να συγκαλύψουν την αλήθεια.

Κι ενώ η Χλόη έχει πλέον πειστεί πως η σχέση της με τον πατέρα Νικόλαο θα έχει αίσια κατάληξη αυτή τη φορά, η άφιξη του Σεβασμιότατου Ιάκωβου δυναμιτίζει και πάλι τις εξελίξεις.

Πέμπτη 30 Απριλίου

Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι η Χλόη είναι κόρη του Παύλου, συγκρούεται μαζί της και απαιτεί από τον Νικόλαο να διαλέξει πλευρά.

Την ίδια στιγμή ο πατήρ Ιάκωβος προειδοποιεί τον Νικόλαο πως αν συγκληθεί δεύτερη φορά σύνοδος για θέμα του, κινδυνεύει με απόσχιση και δημόσια διαπόμπευση.

Στη χωροφυλακή, ο Νικηφόρος ανακρίνει τον Σωτήρη, έχοντας ενδείξεις πως κάτι κρύβει για τη νύχτα της εξαφάνισης της Δέσποινας, ενώ η ανησυχία του κορυφώνεται όταν η Άννα τον καλεί για την επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της.

Ο Παύλος, υποψιασμένος πως ο Βαζούρας έχει μιλήσει στον Νικηφόρο εναντίον του, δίνει εντολή στον Τάσο να επιληφθεί του θέματος και να τον βγάλει απ’ τη μέση.

Την ίδια στιγμή, η Θάλεια με τον Κυριάκο, τη Χριστίνα και τον Αντρέα αποφασίζουν να ενωθούν και να απαντήσουν στον «πόλεμο» που άνοιξε ο Μαρκόπουλος.