«Στην εποχή της παγκόσμιας αταξίας είναι η ώρα της Ευρώπης» τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν. Όσα έγιναν στη συζήτηση με τον Κ. Μητσοτάκη.

Για τον ρόλο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ, την Κίνα και την Ρωσία, αλλά κυρίως των ΗΠΑ, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος από τη Ρωμαϊκή Αγορά, σε μια συζήτηση που συντόνισε ο Αλέξης Παπαχελάς, τόνισε ότι «αυτή η στιγμή μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης. Ολοι στον κόσμο κατανοούν ότι επικρατεί μία παγκόσμια αταξία και πρώτη δύναμη είναι οι ΗΠΑ. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύμμαχο αλλά κάποιες χώρες δεν είναι σίγουρες για αυτό. Πού βρίσκεται η Ε.Ε. αυτή τη στιγμή; Είναι χώρος αξιοπιστίας και προβλεψιμότητας και αυτό έχει μεγάλη αξία. Οταν έχουμε εταίρους τους υποστηρίζουμε».

Και συνέχισε ο Εμανουέλ Μακρόν: «Είναι μια μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε!».

Από την πλευρά του ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι προκλήσεις αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. «Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική, είχαμε και περιόδους επανάπαυσης. Πρώτον πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας. Είμαστε απτή απόδειξη του τι εννοούμε. Τη συμφωνία αυτή θα την ανανεώσουμε βεβαίως. Το θέμα είναι να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια για την Αμυνα και να ενθαρρύνουμε το οικοσύστημα της Αμυνας στην Ευρώπη».

Αίσθηση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι ο Κ.Μητσοτάκης επανέλαβε την άποψή του ότι ίσως η μόνη λύση είναι να επενδύσουμε στην πυρηνική ενέργεια. «Αν δούμε την Ευρώπη και τη δυνατότητα της Ευρώπης να παράγει φτηνή πυρηνική ενέργεια θα έλεγα ναι σε συνδυασμό με τις πράσινες μορφές ενέργειας. Ίσως η μόνη λύση είναι να επενδύσουμε σε πυρηνική ενέργεια, όπως έκανε και η Γαλλία με δεκάδες πυρηνικούς αντιδραστήρες. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Εμανουέλ Μακρόν πάντως δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η Γαλλία θα είναι δίπλα στην Ελλάδα αν απειληθεί. «Θα είμαστε εδώ! Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και τι κάναμε στην Κύπρο. Για εμάς αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. ‘’Ελλάς-Γαλλία συμμαχία’’ Αυτό είναι. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς» διαμήνυσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Μητσοτάκης για ΗΠΑ: Προοπτική για συνεργασία «win-win»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «οι ευρωατλαντικές σχέσεις είναι σημαντικές και ανθεκτικές. Υπάρχει προοπτική για περαιτέρω συνεργασία ''win-win'' με τις ΗΠΑ, ακόμα και αν φαίνεται δύσκολο με την παρούσα διακυβέρνηση. Πρέπει να κινητοποιήσουμε περαιτέρω κεφάλαια για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία».

Η συζήτηση Μητσοτάκη - Μακρόν, συντόνισε ο Αλέξης Παπαχελάς

Θα ακολουθήσει συνάντηση και ανταλλαγή δώρων στο προεδρικό Μέγαρο με τον ΠτΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

Συνοδεία των συζύγων τους, θα μεταβούν για τις υπογραφές στο βιβλίο επισκεπτών ενώ θα ακολουθήσει το δείπνο. Από την κυβέρνηση το «παρών» αναμένεται να δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Προσκεκλημένοι είναι ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Από την γαλλική πλευρά τον Εμανουέλ Μακρόν θα συνοδεύει κυβερνητικό κλιμάκιο και η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, ενώ προσκεκλημένος του Γαλλικού προεδρικού ζεύγους είναι ο Νίκος Αλιάγας.

Το δείπνο και η μουσική

Πληροφορίες αναφέρουν πως το μενού απόψε περιλαμβάνει ψάρι και συγκεκριμένα φαγκρί, υπό τους ήχους του Μάνου Χατζιδάκι, του Μίκη Θεοδωράκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, της Νάνας Μούσχουρη, του Σαρλ Αζναβούρ από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, και της Εντίθ Πιαφ. Η βραδιά θα κλείσει με ένα Βινσάντο Σαντορίνης. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα περάσει τη νύχτα στη βασιλική σουίτα της «Μεγάλης Βρετανίας».

Στο λιμάνι του Πειραιά η φρεγάτα Κίμων

Υπενθυμίζεται ότι τη φρεγάτα αναμένεται να επισκεφθούν το Σάββατο (25/4) ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2021.

