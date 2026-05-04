Οι επιβάτες θα προωθούνται στον προορισμό τους μέσω λεωφορειακής γραμμής.

Οι σταθμοί της Γραμμής 2 του μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν σήμερα (04/05) στις 21:40 στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα αντί του μετρό θα μπορούν το διάστημα αυτό να χρησιμοποιούν την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18.