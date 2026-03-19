Η αντίδραση της αδερφής του Μπάμπη Λαζαρίδη στην συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη. Όσα είπε η δικηγόρος της.

Μία σειρά αντιδράσεων έχει προκαλέσει η συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα και στο podcast Unblock. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στη στον Μπάμπη Λαζαρίδη, προχωρώντας σε μία εξομολόγηση, όπου μίλησε για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση.

Από την πλευρά της η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου, μέσω της δικηγόρου της έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή κατά της Αγγελικής Ηλιάδη για προσβολή νεκρού.

Η δικηγόρος της, Κατερίνα Μαυροειδή το πρωί της Πέμπτης, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», όπου αποκάλυψε: «Μίλησα χθες με την αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη. Είναι πολύ αναστατωμένη, πολύ στεναχωρημένη, πολύ θυμωμένη. Κι ενώ πριν δει την ολοκληρωμένη συνέντευξη υπήρχαν πιθανότητες να μην προχωρήσει σε μήνυση, μετά τη συνέντευξη, χθες, αργά το βράδυ μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες διότι θεωρεί ότι προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη του αδελφού της… Θα γίνει μήνυση και αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας. Ακόμη δεν έχουμε πάρει αποφασίσεις αν θα γίνει μήνυση και στην εκπομπή».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η δικηγόρος πρόσθεσε: «Η κυρία Μαλλιωτάκη, μέχρι τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν είχε πάρει διαζύγιο μαζί του. Ήταν η μοναδική μόνιμη σύζυγος. Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν μια παράλληλη σχέση… Υπήρχαν πολλά ζητήματα στο κληρονομικό κομμάτι, τα οποία ξεκαθαρίστηκαν βέβαια στην πορεία, θα μείνω μέχρι εκεί... Η Μαρία Λαζαρίδη είναι πολύ πονεμένη γυναίκα που έχασε το παιδί της. Μέχρι τον Σεπτέμβριο που έπαθε εγκεφαλικό, επικοινωνούσε μαζί μου και μου εξέφραζε τον πόνο της. Και γνωρίζοντας η κυρία Ηλιάδη ότι η μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι βαριά άρρωστη με εγκεφαλικό, θα έπρεπε να σεβαστεί το γεγονός αυτό, αντί να προχωρήσει σε μια συνέντευξη και να προκαλέσει ψυχικό πόνο στην οικογένεια».

