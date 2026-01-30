Ο Τζον Έρικ Σπάιμπι είναι ένας από τους τέσσερις που φυλακίστηκαν για συμμετοχή σε συμμορία που διαχειριζόταν επιχείρηση αξίας 288 εκατ. λιρών.

Ένας άνδρας που κέρδισε 2,4 εκατ. λίρες στο βρετανικό Λόττο «επένδυσε» στη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας ναρκωτικών, η οποία παρασκεύαζε παραποιημένα χάπια σε βιομηχανική κλίμακα, σύμφωνα με δικαστήριο.

Ο Τζον Έρικ Σπάιμπι, 80 ετών, ήταν ο επικεφαλής μιας επιχείρησης διακίνησης ναρκωτικών αξίας έως και 288 εκατ. λιρών, με βάση το «ήσυχο, αγροτικό» σπίτι του κοντά στο Γουίγκαν, όπως ειπώθηκε στο ποινικό δικαστήριο του Μπόλτον.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη, ωστόσο καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών κατηγορίας C. Επίσης, κρίθηκε ένοχος για κατοχή πυροβόλων όπλων/πυρομαχικών και για παρεμπόδιση της απονομής της δικαιοσύνης και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 16 ετών και έξι μηνών.

Ο Σπάιμπι κέρδισε τα χρήματα το 2010 και, σύμφωνα με το δικαστήριο, συμμετείχε στον «κατακλυσμό» της περιοχής με εκατομμύρια χάπια μεταμφιεσμένα σε διαζεπάμη. Η διαζεπάμη, γνωστή και ως Valium, καταπραΰνει το νευρικό σύστημα και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του άγχους, των μυϊκών σπασμών, των επιληπτικών κρίσεων και της στέρησης αλκοόλ.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, «παρείχε τις εγκαταστάσεις και βοήθησε στην προσαρμογή τους, καθώς και στην αγορά μηχανημάτων» αξίας χιλιάδων λιρών για την παραγωγή των ναρκωτικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά την ανακοίνωση της ποινής ο δικαστής είπε στον Σπάιμπι: «Παρά τα κέρδη σας από το λαχείο, συνεχίσατε να ζείτε μια ζωή μέσα στο έγκλημα, πολύ πέρα από τα χρόνια που κανονικά θα είχατε συνταξιοδοτηθεί».

Ο Σπάιμπι ήταν ένας από τους τέσσερις άνδρες - ανάμεσά τους και ο γιος του, Τζον Κόλιν Σπάιμπι - που, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελούσαν μέρος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που παρήγαγε ναρκωτικά σε «βιομηχανική κλίμακα» και προμήθευε πυροβόλα όπλα.

Ο γιος του Σπάιμπι, 37 ετών, καθώς και οι Λι Ντρούρι, 45 ετών, και Κάλουμ Ντόριαν, 35 ετών, έχουν επίσης φυλακιστεί.

Το ποινικό δικαστήριο του Μπόλτον άκουσε ότι ο Σπάιμπι ο πρεσβύτερος είχε καυχηθεί σε ομαδική συνομιλία ότι «ο Έλον [Μασκ] και ο Τζεφ [Μπέζος] καλύτερα να προσέχουν τα νώτα τους».

Η εισαγγελέας Έμα Κλαρκ δήλωσε ότι οι άνδρες συμμετείχαν στην παραγωγή πλαστών χαπιών με αξία που θα μπορούσε να φτάσει στη μαύρη αγορά έως και τα 288 εκατ. λίρες.

Η Κλαρκ σημείωσε ότι μεγάλο μέρος της παραγωγής επικεντρωνόταν γύρω από το σπίτι του Σπάιμπι του πρεσβύτερου, σε μια «φαινομενικά αγροτική, ήσυχη περιοχή». Δήλωσε ότι είχε «ηγετικό ρόλο τόσο κατ’ όνομα όσο και στην πράξη». Ο Ντρούρι καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών και εννέα μηνών, ο Σπάιμπι ο νεότερος σε εννέα χρόνια, ενώ ο Ντόριαν σε 12 χρόνια κάθειρξης το 2024.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής αναφέρθηκε επανειλημμένα στο μέγεθος της εγκληματικής επιχείρησης, λέγοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για «τη μεγαλύτερη παραγωγή ναρκωτικών αυτού του είδους που έχει αποκαλυφθεί ποτέ από την αστυνομία».

Πηγή: Guardian